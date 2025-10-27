가평군, 경기도 장애인 생활체육대축전 내년 8~9월 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가평군, 성공 개최 준비 본격화

경기 가평군은 2026년 '제20회 경기도장애인생활체육대회'와 '제37회 경기도생활체육대축전'의 개최 일정이 공식 확정돼 성공적인 대회 준비에 본격 돌입했다고 27일 밝혔다.

지난 5월 가평군에서 열린 '제71회 경기도체육대회 2025 가평' 개막식 모습. 가평군 제공

군에 따르면 '제20회 경기도장애인생활체육대회'는 내년 8월 28일부터 29일까지 2일간, '제37회 경기도생활체육대축전'은 9월 11일부터 13일까지 3일간 가평군 전역에서 열린다.

두 대회는 1,420만 경기도민의 화합과 생활체육 활성화를 위한 축제로, 생활체육인들과 관계자 등 약 2만 5천여 명이 참여하는 도내 최대 규모의 스포츠 행사다.

가평군은 올해 '2025 경기도(장애인)체육대회'의 성공 개최 경험을 토대로 이번 대회를 '가평에서 피어나는 열정과 도전의 무대'로 만들기 위해 준비를 한층 강화하고 있다. 이를 위해 △경기장 정비 △교통 인프라 확충 △숙박업계와의 협조체계 구축 등 선수와 관람객 모두가 만족할 수 있는 환경 조성에 주력하고 있다.

서태원 가평군수는 "2025년 대회의 성공개최를 발판으로 2026년에는 가평만의 색을 담은 더욱 풍성하고 감동적인 체육축제를 선보이겠다"며 "가평군이 준비한 최고의 시설과 쾌적한 환경 속에서 경기도민이 스포츠로 하나되는 화합의 장을 완성하겠다"고 말했다.





가평군은 이번 대회를 통해 지역경제 활성화는 물론, 수도권을 대표하는 스포츠 관광 도시로서의 입지를 더욱 강화한다는 방침이다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

