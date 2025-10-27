백영현 포천시장, 기업인 애로 청취 기업현장 방문 등 소통행정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 포천시(시장 백영현)는 기업애로 청취 및 해소를 위해 지난 24일 이동면 소재 '풀무원샘물'을 방문했다.

백영현 포천시장이 기업애로 청취 및 해소를 위해 지난 24일 이동면 소재 '풀무원샘물'을 방문해 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공

이번 기업방문에는 백영현 시장, 경제환경국장, 기업지원과장, 이동면장, 축산환경팀장, 임남호 연곡2리장, 허유범 연곡5리장과 풀무원샘물 백동옥 대표, 우상기 공장장, 김영훈 팀장, 김성환 팀장 등이 참석했다.

풀무원샘물 백동옥 대표는 "이동 공장까지 방문해 주셔서 감사하다. 지역의 자원을 이용해 기업을 운영하는 만큼 더욱 더 지역과 상생할 수 있는 기업이 되겠다"며 '하천부지 아스콘 포장 허가와 인근 신규 양계장 설립 제한' 등의 건의사항을 전했다.

백영현 포천시장은 "하천부지 사용은 전체적인 활용계획을 구상해 용도폐지, 매입추진 방향으로 하겠다. 신규 양계장 조성 건에 관하여는 사유권을 제한할 수는 없으나 최대한 주민들과 소통하며 지역과 기업에 피해가 없도록 하겠다"며 "주민들과 정기적인 소통을 통해 지하수에 대한 의구심을 해소하고, 지역발전에 기여하는 기업이 돼달라"고 당부했다.





한편, 풀무원샘물은 1986년 법인을 설립하고 2013년 포천 이동면에 공장을 준공해 운영 중인 먹는샘물 생산업체다. 전국 생수 제조기업 중 매출액 1천억 이상의 대기업으로 2024년 가족친화인증 및 노사문화 우수기업으로 선정되었으며, 지역의 어르신들을 위한 생수 지원과 지역행사 지원 등 지역과도 상생하는 등 모범을 보이고 있다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

