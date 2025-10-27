한·사우디, 조선·자동차 이어 AI까지 협력 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문신학 산업부 차관, 알아흐마리 사우디 차관과 회담

IMI·현대차 현지사업 지원 및 AI 인프라 협력 약속

문신학 산업통상부 차관이 27일 오전 정부서울청사에서 압둘라 빈 알리 알아흐마리(Abdullah bin Ali Al-Ahmari) 사우디아라비아 산업광물자원부 차관과 면담 전 기념촬영을 하고 있다. 사진=산업통상부 제공

AD

한국과 사우디아라비아가 조선·자동차 등 기간산업에서의 협력을 넘어 인공지능(AI) 등 미래 첨단산업 분야까지 산업 협력의 범위를 확장하기로 했다.

문신학 산업통상부 차관은 27일 오전 서울정부청사에서 압둘라 빈 알리 알아흐마리 사우디 산업광물자원부 차관과 회담을 가졌다.

문 차관은 사우디 진출 우리 기업들이 사우디의 탈석유 시대 대비 경제 다각화 전략인 'Vision 2030' 실현에 기여해 왔다고 강조하며, 관련 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 사우디 측의 지속적인 관심과 지원을 요청했다.

특히 양측은 중동지역 최대 규모로 조성 중인 조선소 International Maritime Industries(HD현대와 사우디 아람코의 합작법인)와 사우디 내에서 중동지역 최초 조립공장으로 건설 중인 현대차의 완성차 공장을 대표 사례로 언급하며, 조선·자동차 등 기간제조산업 분야의 주요 프로젝트들이 계획대로 추진될 수 있도록 정부 간 긴밀한 소통과 협력을 약속했다.

또 양국 차관은 위원회에서 새로 채택된 협력 과제로서, 사우디 측이 제안한 선박 탄소배출 저감 친환경 기술공법의 공동개발을 위해 관련 연구소·기업·정부 간 협력을 구체화하기로 했다. 이와 더불어 우리 측이 제안한 사우디 내 수소충전소 설치 및 수소 품질관리 등 수소자동차 보급 인프라 구축 방안도 지속 논의해 나가기로 했다.





AD

아울러 문 차관은 두 나라가 미래 성장동력으로 AI 산업 육성에 집중 투자하고 있다는 점을 언급하며, 향후 반도체·데이터센터 구축 등 AI 인프라 협력과 더불어 디지털트윈, 클라우드, 로봇 등 AI 활용 산업 전반에 걸친 협력을 강화할 것을 제안했다. 알아흐마리 차관도 이러한 제안을 환영하며 구체화해 나가기로 했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>