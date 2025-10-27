李대통령 "아세안은 이웃사촌, 2029년 한국서 정상회의 개최"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27일 한-아세안 정상회의 개최

이 대통령 "초국가범죄로 많은 청년 희생"

이재명 대통령이 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 한-아세안 정상회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

AD

이재명 대통령이 27일 한-아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의에서 2029년 특별 정상회의를 한국에서 개최하도록 준비하겠다고 밝혔다. 이 대통령은 아세안 정상들에게 경제 등 다양한 분야에서 협력하고 초국가 범죄에 공동대응하자고 제안했다.

이 대통령은 이날 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 한-아세안 정상회의 모두발언에서 "한-아세안은 작년 대화 관계 수립 35주년을 맞이해 최고 단계 파트너십인 '포괄적 전략 동반자 관계(CSP)'를 수립했다"며 "40주년인 2029년 한-아세안 특별정상회의의 한국 개최를 준비해 나가겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 "한국에는 이웃사촌이라는 말이 있다. 기쁠 때나 어려울 때나 함께하는 이웃은 피를 나눈 친척과도 같다는 말"이라면서 "저는 한-아세안 관계가 이웃사촌과 같다고 생각한다"고 평가했다.

이어 "한국과 아세안은 미래 발전을 함께 도모하는 이웃"이라며 "이제 아세안은 한국의 3대 교역 대상이며 한국은 누적 85억불에 달하는 ODA를 통해 아세안의 미래에 투자했다. 한국기업들은 자동차, 철강, 전자 등에서 아세안의 산업화와 경제성장을 견인하고 있다"고 분석했다.

李 "안타깝게도 많은 청년이 초국가 범죄로 희생돼"

이재명 대통령이 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터에서 열린 한-아세안 정상회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

아세안과의 협력 강화를 위해 이 대통령은 한국의 정책 비전을 회원국들에 공유했다. 비전은 CSP를 활용해 '꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor)', '성장과 혁신의 도약대(Springboard)', '평화와 안정의 파트너(Partner)'로 구성했다. 이 대통령은 "세 비전은 '아세안 공동체 비전 2045'에서 지향하는 비전과도 긴밀하게 연결된다"고 언급했다.

캄보디아 일대 단지를 중심으로 벌어지는 스캠 범죄 등에 대해서는 "안타깝게도 많은 청년이 초국가 범죄의 희생양이 되고 있다"고 지적했다.





AD

이 대통령은 "한국 경찰청은 아세아나폴과의 수사 공조를 통해 조직적 범죄 단지를 근절하고 초국가 범죄가 이 지역에서 더 이상 발붙일 곳이 없도록 협력을 강화해 나갈 것"이라며 "아세안 각국 및 아세안 차원에서의 긴밀한 형사·사법 공조를 통한 문제 해결 또한 모색해 나가겠다"고 공언했다.





쿠알라룸푸르(말레이시아)=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>