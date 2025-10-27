연천군, 새둥지마을 '사랑(愛) 나눔! 김장축제' 11월 1일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연천 구미리 새둥지마을, 김장 문화축제로 따뜻한 겨울맞이

경기 연천군 백학면 구미리 새둥지마을(대표자 정춘모)에서 오는 11월 1일 '함께 담그고, 함께 즐기고, 함께 나누는'이라는 컨셉 아래 '사랑으로 나누는 김장김치와 문화축제'가 열린다.

'사랑으로 나누는 김장김치와 문화축제' 포스터. 연천군 제공

이 축제는 단순한 김장 체험을 넘어 전통 먹거리 체험, 문화예술 공연, 전통놀이마당 등 다양한 프로그램을 통해 세대 간 · 도시와 농촌 간 교류를 확대하고자 기획됐다.

축제의 주된 체험 프로그램으로는 방문객이 직접 김치를 담그고, 완성된 김장의 일부는 본인이 가져갈 수 있으며 일부는 지역 내 어려운 이웃에게 기부하는 '나눔 한마당'이 준비돼 있다. 더불어 짚공예 · 양말목 공예 · 캘리그래피 등 다양한 공예 체험과 달고나 만들기 · 떡메치기 · 가래떡 구워 먹기 등 먹거리 및 놀이 프로그램도 마련돼 있어 가족 · 아이들과 함께하는 힐링형 농촌 체험으로서의 매력도 두드러진다.

축제가 담고 있는 핵심 주제는 '김장과 문화로 나누는 사랑, 함께하는 행복'이며, 특히, 김장철과 가을 문화축제 시즌을 적절히 결합한 기획으로 시의성도 높다는 평가다.

축제 관계자는 "이번 행사를 통해 방문객이 직접 김장하며 나눔의 가치를 체감하고, 전통문화를 통해 주민 · 방문객 간 소통의 장을 마련하고자 한다"며 "지역이 가진 농촌 체험 자원과 문화예술 역량을 결합해 농촌 문화축제로서의 위상을 높이는 계기로 삼겠다"고 밝혔다.

현장 예약을 통해 김장체험(5kg 기본 기준)과 추가 신청이 가능하며, 재료는 마을 측에서 준비할 예정이다. 문의 및 사전신청은 연천새둥지마을 전화나 홈페이지, 블로그를 통해 가능하다.





농촌체험과 문화공연이 어우러진 이 축제가 가족단위 방문객과 지역사회 모두에게 따뜻한 겨울맞이 나눔의 장으로 자리매김할 수 있을지 기대된다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

