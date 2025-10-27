이찬진 "정치 안 한다…'정치보고' 받으면 해당 조직해체"[2025 국감]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27일 국회 정무위 국정감사 답변

전 원장 분석팀 '정치 컨설팅' 지적

이찬진 "그런 보고 받으면 팀 해체"

이찬진 금융감독원장이 27일 정치를 하지 않을 것이라고 선을 그었다. 전임 원장 재임기 내부 부서가 '정치 컨설팅'을 했다는 지적을 받자 그런 보고가 들어오면 팀을 해체하겠다고 강조했다.

이찬진 금감원장이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 금융위원회, 금융감독원 등에 대한 종합감사에서 의원 질의를 듣고 있다. 2025.10.27 김현민 기자

이 원장은 이날 국회에서 진행된 정무위원회 국정감사에서 박범계 더불어민주당 의원이 "정치할 생각이 있나"고 묻자 "전혀 없다"고 답변했다.

박 의원은 이복현 전임 원장 재임기 금감원의 한 부서가 원장 외부행사 이미지 연출을 위해 특정 문구가 새겨진 티셔츠를 착용할 필요가 있다는 내용의 내부 보고서를 작성했다고 지적했다. 이는 '정치 컨설팅'이나 마찬가지라고 주장했다.

관련 질의를 받은 이 원장은 "저런 행동을 왜 하는지 모르겠다"고 반문했다.

그는 "1주일에 한 번씩 관련 부서로부터 보고 받는데, 전혀 받은 적 없다"며 "이런 보고가 들어오면 해당 팀을 해체하겠다"고 답했다.





이어 "전임 원장 재임기 관련 문제점을 먼저 확인한 뒤 나름대로 개선사항을 마련할 것"이라며 "재발할 경우 인적 제재 포함 (대안을) 의원들께 보고하겠다"고 덧붙였다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

