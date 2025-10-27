이찬진 "정치 안 한다…'정치보고' 받으면 해당 조직해체"[2025 국감]

27일 국회 정무위 국정감사 답변
전 원장 분석팀 '정치 컨설팅' 지적
이찬진 "그런 보고 받으면 팀 해체"
이찬진 금융감독원장이 27일 정치를 하지 않을 것이라고 선을 그었다. 전임 원장 재임기 내부 부서가 '정치 컨설팅'을 했다는 지적을 받자 그런 보고가 들어오면 팀을 해체하겠다고 강조했다.
이 원장은 이날 국회에서 진행된 정무위원회 국정감사에서 박범계 더불어민주당 의원이 "정치할 생각이 있나"고 묻자 "전혀 없다"고 답변했다.
박 의원은 이복현 전임 원장 재임기 금감원의 한 부서가 원장 외부행사 이미지 연출을 위해 특정 문구가 새겨진 티셔츠를 착용할 필요가 있다는 내용의 내부 보고서를 작성했다고 지적했다. 이는 '정치 컨설팅'이나 마찬가지라고 주장했다.
관련 질의를 받은 이 원장은 "저런 행동을 왜 하는지 모르겠다"고 반문했다.
그는 "1주일에 한 번씩 관련 부서로부터 보고 받는데, 전혀 받은 적 없다"며 "이런 보고가 들어오면 해당 팀을 해체하겠다"고 답했다.
이어 "전임 원장 재임기 관련 문제점을 먼저 확인한 뒤 나름대로 개선사항을 마련할 것"이라며 "재발할 경우 인적 제재 포함 (대안을) 의원들께 보고하겠다"고 덧붙였다.
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
