부산교육청, 2028년까지 특수학급 84개 늘린다

“모든 아이가 가까운 학교서 함께 배워야”

부산시교육청(교육감 김석준)이 늘어나는 특수교육 수요에 대응하기 위해 오는 2028년까지 84학급 규모의 특수학급을 단계적으로 신·증설한다. 학생 수 감소세 속에서도 특수교육 대상 학생이 꾸준히 증가하는 현실을 반영해 교육 여건의 형평성을 높이겠다는 것이다.

27일 부산시교육청에 따르면 부산의 특수교육대상학생은 2020년 6221명에서 2025년 7646명으로 23%가량 늘었다. 시교육청은 이러한 추세에 맞춰 2026~2028년까지 유치원 10학급, 초등학교 25학급, 중학교 31학급, 고등학교 18학급 등 총 84학급을 새로 설치할 계획이다. 이에 따라 부산 내 특수학급 수는 현재 701학급에서 785학급으로 확대될 전망이다.

특수학급 배치가 부족한 고등학교의 경우 지역 내 미설치 사립학교를 중심으로 설치를 적극 추진해 학생이 거주지 인근에서 교육받을 수 있도록 한다. 이를 통해 학교 간 과밀 문제를 완화하고, 통합교육 실현 기반을 강화한다는 방침이다.

신·증설 계획에는 ▲5년 주기의 중장기 진학수요 전수조사 체계 도입 ▲진학수요 기반 특수학급 사전 예고제 ▲특수학급 설치 거부의 '정당한 사유' 기준 마련 ▲시설비 및 편의시설 정비 지원 확대 ▲공·사립 3학급 이상 학교에 교사 1명 추가 배치 검토 등이 포함됐다.

또 시교육청은 신설교에는 3년, 증설교에는 1년간 '통합교육 여건 조성비'를 지원한다. 해당 예산은 교사·학부모 연수, 통합교육 캠프, 외부 강사 프로그램 운영 등에 활용된다. 지원금도 기존 3500만원 이내에서 4000만원 수준으로 상향해, 교구·교재 구입과 IoT 스마트교실 구축 등 학교 여건에 맞춘 지원이 이뤄질 예정이다.





김석준 교육감은 "특수학급 증설은 단순히 시설 확충을 넘어, 학생 한 명 한 명의 학습권을 보장하기 위한 것"이라며 "모든 특수교육대상학생이 거주지 인근에서 함께 배우고 성장할 수 있도록 다양한 형태의 특수학교 설립도 지속적으로 검토하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

