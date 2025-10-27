한국공학한림원 창립 30주년…"혁신 대한민국의 공학 싱크탱크로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일 서울서 기념식 개최…산·학·연·정 500여 명 참석

한국공학한림원이 창립 30주년을 맞아 대한민국 공학의 성과와 미래 비전을 공유하는 자리를 마련한다.

공학한림원은 오는 29일 오후 2시, 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 '창립 30주년 기념식'을 열고, 미래 100년을 향한 공학의 역할과 전략을 제시할 예정이다.

윤의준 회장은 "지난 30년간 한국공학한림원은 기술 혁신과 산업 경쟁력 강화를 이끌어왔다"며 "이제는 산·학·연·관이 함께 실질적 변화를 만들어가는 공학 싱크탱크이자 전략적 공공플랫폼으로 도약하겠다"고 밝혔다. 그는 "공학은 단순한 지식이 아니라 문제를 해결하고 미래를 설계하는 힘"이라며 "그 힘으로 대한민국의 미래 100년을 함께 만들겠다"고 덧붙였다.

기념식에는 윤 회장을 비롯해 신학철 LG화학 부회장, 고한승 삼성전자 사장, 안현 SK하이닉스 사장, 장병규 크래프톤 의장, 석상옥 네이버랩스 대표, 문신학 산업부 차관 등 산·학·연·정 인사 500여 명이 참석한다.

한국공학한림원은 이번 행사를 계기로 축적된 정책 역량과 인재 네트워크를 바탕으로 국가의 사회·산업 난제를 해결하는 공학 싱크탱크로 거듭나겠다는 비전을 밝혔다.





차국헌 준비위원장은 "30년의 여정을 함께한 회원과 관계자들의 헌신에 감사드리며, 공학의 가치를 사회 전반에 확산하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





