이재명 대통령 "한-아세안 FTA 고도화 추진"

李 대통령, 27일 말레이시아 일간지 기고

"말레이시아, 다양성 포용한 위대한 국가"

이재명 대통령이 26일 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 열린 동포 만찬 간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 27일 "이번 정상회의에서 한-아세안 연간 교역액 3000억불 달성이라는 과감한 목표와 함께 한-아세안 FTA를 한 단계 고도화(further upgrade)하기 위한 협상을 추진하고자 한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 말레이시아 유력 일간지 '더 스타'에 기고문을 내고 "한-아세안 포괄적 전략동반자 관계(CSP)를 더욱 발전시켜 나가고자 한다"며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 26일부터 1박 2일 일정으로 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 한-아세안 정상회의에 참석 중이다.

이 대통령은 "한-아세안 간 인공지능(AI), 디지털 전환, 보건, 에너지와 같은 미래 주력 산업 분야에서의 협력과 함께 인재 양성과 기술 협력을 강화하자"면서 "혁신적이고 역동적인 성장의 발판을 마련하고자 한다"고 설명했다.

그러면서 "말레이시아에서도 운영될 예정인 한-아세안 디지털 아카데미는 이런 노력을 선도하는 의미 있는 발걸음이 될 것"이라고 부연했다.

李 "블랙핑크 리사도 태국인, 아세안 아티스트 K팝 활약"

또 이 대통령은 "많은 아세안 국민이 한국과의 인연을 토대로 성장하며 한-아세안 관계 발전을 이끌어 왔다"며 말레이시아 여성 기업인 '셰프 우스타자'를 언급했다. 그는 한-아세안 협력기금을 통해 여성 중소기업 프로그램에 참여했고, 현재 틱톡 기반의 디지털 마케팅으로 매출을 대폭 확대한 인물이다.

이어 이 대통령은 블랙핑크 멤버이자 태국 출신인 리사 등을 언급한 뒤 "말레이시아를 비롯한 아세안 출신의 젊은 아티스트들은 케이팝 그룹에서 크게 활약하고 있다"며 "이들의 활약은 공동 창의성과 교류를 통해 한국과 아세안이 더욱 긴밀히 연결될 수 있음을 상징한다"고 평가했다.

한편 이 대통령은 역내 평화와 안보 수요에도 "보다 적극적으로 부응할 것"이라고 했다. 그는 "아세아나폴(ASEANAPOL), 아세안 재난관리 인도적지원 조정센터(AHA Centre) 등 역내 기관과 협력을 심화하고, 해양 치안 교류도 강화해 나가겠다"고 약속했다.





아세안 의장국인 말레이시아에 대해서는 "다양성을 포용하고 새로운 도전을 지속하며 발전해 온 위대한 국가"라면서 "안와르 이브라힘 총리님과의 첫 정상회담을 통해 전략적 동반자로서 교역·투자, 인프라, 방산 등 분야에서의 실질 협력 강화를 위한 동력을 마련하기를 기대한다"고 밝혔다.





쿠알라룸푸르(말레이시아)=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

