삼성중공업, 한국형 LNG 화물창 'KC-2C' 첫 상업선 적용

거제조선소서 개조 완료·운항 성공

레이저 용접로봇 등 자체 기술 총집약

삼성중공업이 독자 개발한 한국형 액화천연가스(LNG) 화물창 'KC-2C'를 상업용 운반선에 처음 적용해 국내 조선업계의 숙원이던 LNG 화물창 기술 자립을 현실화했다.

삼성중공업은 대한해운엘엔지와 협업해 한국형 화물창 KC-2C를 7500㎥급 LNG 운반선에 처음 탑재했다고 27일 밝혔다. 이 선박은 최근 인도돼 통영에서 제주 애월 LNG 기지까지 첫 항차를 순조롭게 마치며 실운항에 성공했다. 앞서 양사는 지난해 8월 기존 LNG 운반선의 화물창을 KC-2C로 교체하는 개조 계약을 체결한 뒤 삼성중공업 거제조선소에서 공사를 진행해왔다. 삼성중공업은 이후 가스 시운전을 거쳐 이달 선박을 최종 인도했다.

삼성중공업 거제조선소 야경. 아시아경제DB

KC-2C는 삼성중공업이 외국 기술 의존도를 낮추기 위해 개발한 한국형 LNG 화물창으로, 2차 방벽 설계와 시공 방식을 개선해 기밀성과 안정성을 확보했다. 또 단열 성능을 대폭 향상해 LNG 저장 효율을 높인 것이 특징이다. 삼성중공업은 2020년 목업(Mock-up) 테스트를 마친 뒤 2021년 LNG 실증설비를 구축해 핵심 기술 내재화에 주력해 왔다. 2023년에는 자체 보유한 다목적 LNG 벙커링 바지선 '그린누리호'에 KC-2C를 탑재해 냉각시험과 가스 시운전 등 실증을 병행했다. 그린누리호는 지난 2년간 총 123회의 LNG 벙커링을 수행하며 KC-2C의 안정성을 입증했다.





삼성중공업은 이번 프로젝트에서 영하 163도의 초저온 환경에서 시공되는 멤브레인 시트 용접에 자체 개발한 '레이저 고속용접 로봇'을 투입, 생산 효율을 크게 높였다. 삼성중공업 관계자는 "KC-2C의 상업선 적용은 외국 의존도가 높던 핵심 기술을 국산화했다는 점에서 의미가 크다"며 "향후 17만4000㎥급 LNG 운반선 개조와 신조 프로젝트를 통해 KC-2C 화물창이 세계 시장에서 경쟁력을 인정받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

