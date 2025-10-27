양산시, 미래차 혁신 거점 ‘배터리 산업지원센터’ 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래 모빌리티 시대 이끌 배터리 산업 생태계 중심역할 기대

경남 양산시는 오는 11월 12일 동면 가산일반산업단지 내 가산리에 위치한 '미래차 배터리 산업지원센터'에서 준공식을 개최하고, 미래차 배터리 산업의 기술지원 거점 구축을 공식화한다.

이번 사업은 2023년 산업통상자원부 '스마트특성화 기반구축사업' 공모에 선정된 '재사용 배터리 적용 E-모빌리티 산업 생태계 활성화 사업'으로, 경남테크노파크가 수행하고 경남도·양산시·부산시가 함께 참여하는 초광력 협력사업이다.

총사업비 299억원이 투입됐으며, 이 중 양산시가 부지 비용을 포함해 169억원, 국비 86억원, 도비 26억원, 부산시비 18억원이 각각 투입됐다.

준공식은 산업통상자원부, 경남도, 양산시, 한국산업기술진흥원이 공동 주최하고 경남테크노파크가 주관하며, 도내 기업인과 연구기관 관계자 등 100여명이 참석할 예정이다.

'미래차 배터리 산업지원센터'는 2024년 10월 착공해 2025년 10월 말 준공 예정으로 부지면적 3953.0㎡, 연면적 1606.78㎡로 시험동과 지상2층 규모의 연구동으로 구성돼 있다.

해당 센터는 경남테크노파크 미래자동차팀이 이전해 팀장을 포함한 5명의 인원이 근무할 예정이며, 양산시의 미래차 산업 육성과 기술선도 전략사업의 핵심 거점으로서 ▲배터리 진단·평가 ▲재사용 기술 실증 ▲소형모빌리티 성능평가 등 산업 전주기 기술지원을 위한 주요 기능을 갖추고 있다.

센터에는 3종 3대의 배터리 진단평가와 소형 모빌리티 성능평가 장비, 200대 규모의 배터리를 수용할 수 있는 보관설비 등이 구축돼 있으며, 이를 통해 전기차와 e-모빌리티 관련 기업들이 신뢰성 평가, 성능시험 등을 지원받을 수 있는 체계를 마련했다.

나동연 시장은 "이 사업을 통해 양산시는 배터리 기술의 혁신과 상용화의 중심지가 될 뿐만 아니라, 친환경 미래차 시장에서 양산형 모델을 성공적으로 구축하고, 지역 경제 활성화와 고용 창출을 이끌어낼 중요한 기회를 얻을 것"이라며 "양산이 지속 가능한 미래차 배터리 산업의 중심지로 도약할 수 있는 중요한 전환점을 마련했다"고 말했다.





양산시는 이번 준공을 계기로 '재사용 배터리 적용 E-모빌리티 산업 생태계 활성화 사업'을 본격 추진하고, AI 기반 배터리 실증 플랫폼 구축, 안전인증 등 후속 사업을 연계해 배터리 산업 성장 기반을 강화할 예정이다.

미래차 배터리 산업지원센터 조감도.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

