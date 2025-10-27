퍼시스 베트남, 호치민인문사회과학대학 한국학과에 가구 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국학과 창립 30주년

전용 강의실 조성

퍼시스 베트남 법인이 베트남 호치민인문사회과학대학(USSH) 한국학과 창설 30주년을 맞아 전용 강의실 조성 및 가구 기부를 실시했다고 27일 밝혔다.

USSH는 1995년 한국학과 개설 이래 30년간 수천명의 한국어 전문 인재를 배출하며 베트남 내 한국학 연구와 교육을 선도해왔다. 그러나 예산 제약 등으로 노후된 가구와 열악한 학습 환경이 이어져 왔다. 이에 퍼시스 베트남은 학생들에게 보다 쾌적하고 창의적인 환경을 제공하고 베트남 내 한국어 교육 발전에 기여하기 위해 사회공헌의 일환으로 이번 프로젝트를 추진했다.

퍼시스 베트남이 호치민인문사회과학대학 한국학과 30주년을 기념해 조성한 전용 강의실 전경. 퍼시스그룹

기부 대상 강의실은 한국학과 학생들을 위한 전용 공간으로 리모델링됐다. 퍼시스의 인체공학적 설계가 반영된 최신 책상과 의자가 설치돼 학생들이 장시간 학습에도 피로감을 덜 느끼며 집중할 수 있는 환경이 마련됐다.





퍼시스그룹 관계자는 "이번 지원이 학생들의 학습 환경 개선에 실질적인 도움이 되고 나아가 한-베 교류 활성화에도 기여할 수 있기를 바란다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

