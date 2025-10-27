에버랜드, '케이팝 데몬 헌터스' 불꽃쇼·테마존 15만명 다녀가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성물산 리조트 부문 에버랜드는 테마존, 불꽃쇼 등 올가을 넷플릭스와 협업해 선보이고 있는 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 콘텐츠를 경험한 고객들이 개장 한 달 만에 15만명을 돌파했다고 27일 밝혔다.

이번 협업은 넷플릭스 인기 애니메이션 케데헌과 에버랜드의 만남으로 개장 전부터 화제를 모았다. 주변 기대대로 관련 콘텐츠들은 테마존에 이어 최근 불꽃쇼까지 콜라보로 확장되며 폭발적인 반응을 얻고 있다.

지난 12일부터 에버랜드는 '골든', '하우 잇츠 던', '소다 팝', '유어 아이돌' 등 영화 속 히트곡들과 수천발의 불꽃, 영상, 특수효과 등이 어우러진 신규 야간 공연 '케데헌 싱어롱 불꽃쇼'를 새롭게 론칭했다. 이 공연은 맑고 선선한 가을 밤하늘을 배경으로 수천발의 불꽃이 터지며 황금빛 혼문이 열리는 듯한 진귀한 장관을 연출해 관람객들에게 최고의 몰입감을 선사한다. 불꽃 수량도 기존 공연 대비 약 25%가량 증가해 시각적 화려함도 배가됐다.

또한 포시즌스가든에 마련된 길이 24m, 높이 11m의 초대형 LED 스크린 및 이머시브 사운드 시스템 등을 통해 음악과 영상이 가든 전체를 풍성하게 가득 채우고 있어 현장에서는 관객들의 '떼창'이 펼쳐지고 있다.

낮에는 아침부터 밤까지 '케데헌 데이'를 즐기려는 팬들로 테마존이 문전성시를 이룬다. 지난 9월 말 오픈한 테마존은 첫날부터 최근까지 한 달 동안 매일 오픈런이 이어지고 여러 인플루언서가 다녀갈 만큼 핫플레이스로 자리 잡았다. 특히 케데헌 속 캐릭터인 '조이' 목소리를 담당한 김예림 성우가 원피스 '루피'로 유명한 강수진 성우와 함께 테마존을 체험하는 영상이 유튜브에 공개되며 화제를 모으기도 했다.

테마존에선 '헌트릭스', '사자 보이즈', K-분식 등 케데헌의 캐릭터와 세계관을 포토존, 미션게임, 영상, OST 등 다양한 콘텐츠로 몰입감 있게 체험할 수 있다. 작품 속 무대 의상을 빌려 입고 대형 LED 스크린에서 흘러나오는 인기 OST에 맞춰 춤을 추며 즐기는 모습도 하나의 문화로 확산되면서 테마존 일대는 마치 콘서트 현장을 방불케 하는 열기를 만들어내고 있다. 또 에버랜드는 40종의 한정판 콜라보 굿즈를 순차적으로 선보이고 있는데, 메인 굿즈로 꼽히는 판다 더피 인형이 최근 출시되며 케데헌 굿즈 열풍을 가속화하고 있다.





앙증맞은 판다가 귀여운 더피 모자를 쓰고 있는 이번 굿즈는 출시 직후부터 이번 테마존에서 꼭 구매해야 할 '머스트 해브' 아이템으로 떠올랐으며, 이러한 인기에 힘입어 콜라보 굿즈 판매량도 4만개를 돌파했다.





