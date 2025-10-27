오늘의집, '신상입주' 기획전 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신규 브랜드 총망라

오늘의집은 신규 입점 브랜드를 집중 조명하는 큐레이션 기획전 '신상입주'를 개최한다고 27일 밝혔다.

기획전은 오늘의집이 트렌드를 선별하고 제안하는 큐레이션으로의 창구 역할을 강화했다. 고객에게는 새로운 발견의 영감을, 잠재력 있는 브랜드에게는 성장의 발판을 제공해 동반성장 플랫폼으로서의 입지를 다진다는 계획이다.

이날부터 시작하는 기획전에서는 가구, 패브릭, 주방, 홈데코, 디지털/가전, 바이너리샵 등 다양한 카테고리에서 디자인 감도와 기능을 겸비한 브랜드를 소개한다. 오늘의집에서 제일 먼저 만나볼 수 있는 '단독 선런칭' 브랜드를 비롯한 다양한 브랜드를 한곳에 모았다.

27일 열리는 큐레이션 기획전 '신상입주' 안내 이미지. 오늘의집

먼저 신상 브랜드를 하나씩 조명하는 온라인 팝업스토어가 운영된다. 1차와 2차로 나뉘어 운영되며 쉬어(Swieo), 그래비티, 린꽁, 베르데(Verde), 히플로우, 가비오타, 크라운트리, 슬로우어, 에스테티카, 레인우드시스템 등 고감도로 고객에게 관심을 얻고 있는 브랜드가 대거 참여한다.

집꾸미기에 꼭 필요한 아이템만 모아 '신상입주템' 테마관도 준비했다. ▲가구 ▲생활/수납정리 ▲가전/디지털 ▲바이너리샵 ▲패브릭 ▲주방 ▲홈데코/DIY ▲식품 ▲생필품 ▲반려동물/캠핑용품 등 세부 카테고리를 나눠 관련 상품을 소개한다. 신설 코너인 '신상입주 랭킹 100'에서는 인기 상품 트렌드를 한눈에 파악할 수 있다.

인테리어 및 라이프스타일에 특화된 오늘의집 라이브 커머스 '신상입주 라이브'와 함께 선착순 할인쿠폰 증정 등 풍부한 할인 혜택과 행운 이벤트도 마련했다.





오늘의집 관계자는 "단순한 판매 채널을 넘어 브랜드와 동반성장하는 생태계를 구축하고, 고객에게는 끊임없이 새로운 영감을 주는 라이프스타일 플랫폼으로서의 역할을 강화해 나가겠다"고 했다.





