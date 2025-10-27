KB 미국 중단기국채 펀드, 순자산 600억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB자산운용은 'KB 미국 중단기국채 펀드' 순자산이 600억원을 넘어섰다고 27일 밝혔다.

글로벌 금리 인하 기대감이 높아지고 안전자산에 대한 수요가 늘어나는 가운데 변동장세에도 안정적 성과를 낼 수 있는 투자 대안으로 주목받고 있다. 지난 3개월간 약 200억원의 자금이 들어왔다.

KB 미국 중단기국채 펀드는 만기 3~10년 수준의 미국 국채(30%)와 관련 ETF(70%)에 주로 투자하는 국내 운용업계 유일의 중단기 국채 펀드다. 크레딧 채권 등의 위험자산을 편입하지 않고 평균 신용등급 'AA+' 수준의 순수 미국 국채에 투자해 안정적인 이자수익을 추구한다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 KB 미국 중단기국채 펀드(UH)의 3개월 수익률은 7.57%로, 단기 금리 변동 구간에서도 우수한 성과를 기록했다.

중기채는 장기채 대비 금리 민감도와 변동성이 낮아 안정적 수익을 기대할 수 있고 금리 인하 국면에서는 추가 자본 수익도 노릴 수 있다. 실제 미국 중단기 국채는 과거 금리 인하 시기에 장기채보다 낮은 변동성을 바탕으로 양호한 성과를 보였다.

KB 미국 중단기국채 펀드는 금리 수준이 높은 미국 달러 발행 채권에 투자해 다른 선진국 통화 채권 대비 높은 이자수익을 확보할 수 있다. 또 주식과의 상관관계가 낮은 만큼 경기 침체 시 증시 조정에 따른 투자자 자산을 방어할 수 있는 장점도 있다.

연치상 KB자산운용 해외채권운용실장은 "미국 정부 셧다운으로 주요 경제지표 발표가 지연되고 있으나 시장 우려와 달리 관세에 따른 물가 상방 압력은 제한적인 것으로 보인다"고 설명했다. 아울러 "이 같은 흐름을 고려할 때 연말까지 두 차례 금리 인하와 내년 상반기 추가 인하 가능성이 크다"고 말했다.





AD

이어 "현재 듀레이션이 약 6.0년 수준인 'KB 미국 중단기국채 펀드'는 금리 인하 시기에도 변동성을 낮추면서 효율적 투자 기회를 제공할 것"이라고 강조했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>