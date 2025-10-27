HMM, 부패방지·규범준수 경영시스템 통합인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

HMM이 글로벌 인증기관 로이드인증원(LRQA)으로부터 부패방지경영시스템(ISO 37001)과 규범준수경영시스템(ISO 37301) 통합인증을 획득했다고 27일 밝혔다.

ISO 37001은 기업의 뇌물·부패 위험을 예방하고 관리하기 위한 제도이며 ISO 37301은 법규 준수와 관련 리스크(위험)를 통제·관리하기 위한 제도다. 모두 국제표준화기구(ISO)가 제정한 최고 수준의 국제인증이다.

지난 24일 서울 여의도 HMM 사옥에서 열린 부패방지(ISO 37001)·규범준수경영시스템(ISO 37301) 인증서 수여식에서 최원혁 HMM 대표이사(오른쪽)와 포티스 캄푸리스 로이드인증원(LRQA) 아시아·태평양 총괄부사장이 기념사진을 촬영하고 있다. HMM

지난 24일 서울 여의도 HMM 사옥에서 열린 인증서 수여식에는 최원혁 HMM 대표이사를 비롯해 포티스 캄푸리스 LRQA 아시아·태평양 총괄부사장과 이일형 한국지사장 등 주요 관계자가 참석했다.

HMM은 이번 인증을 위해 ▲윤리·준법 경영 방침과 관리 규정 수립 ▲대표이사 주재 컴플라이언스 프로그램(CP·공정거래 자율준수 제도) 선포식 개최 ▲부서별 의무 법령 식별 및 리스크 관리 강화 ▲전 임직원 윤리·CP 교육 대면 실시 등 활동을 추진해 왔다.





최원혁 HMM 대표이사는 "이번 인증 취득은 윤리와 준법을 기업 핵심 가치로 삼고 노력해 온 결실"이라며 "앞으로도 고객과 사회로부터 신뢰받는 기업, 지속 가능한 성장을 이루는 기업으로 나아가겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

