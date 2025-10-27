[클릭 e종목]"해성디에스, 3분기 시장 기대치 상회할 것…목표가 ↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상상인증권은 해성디에스에 대해 3분기 실적이 시장 기대치를 상회할 것이라고 27일 분석했다. 투자의견은 매수를 유지했으며 목표주가는 5만8000원으로 상향했다.

AD

상상인증권은 3분기 해성디에스의 매출액과 영업이익이 1777억원과 141억원으로 전년 동기 대비 각각 12.9%, 20.3% 증가할 것으로 내다봤다.

정민규 연구원은 "중국과 유럽의 전기차 시장 수요 회복에 기인한 주요 고객사 재고 안정화로 차량용 리드프레임 물량이 확대되고 있다"며 "패키지 기판은 DDR5 물량 증가에 따른 외형 확대 및 믹스(Mix) 개선이 확인되고 있다"고 말했다.





AD

그러면서 실적이 지속해서 개선될 것으로 기대했다. 올해 예상 매출액은 6545억원으로 전년 대비 8.5% 증가하고 영업이익은 420억원으로 26.1% 감소할 것으로 내다봤다. 그는 "2026년에는 DDR5 패키지 기판 신규 고객사 진입과 양산도 예상된다"며 "단가 인상보다는 물량 확대에 의한 실적 회복세가 예상된다"고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>