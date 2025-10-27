[클릭 e종목]"시프트업, 아쉬운 신작 공백…목표가↓"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목표주가 6만6000원→4만5000원 하향 조정

신한투자증권은 27일 시프트업에 대해 신작 공백기에 들어섰다고 보고 목표주가를 기존 6만6000원에서 4만5000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

강석오 신한투자증권 연구원은 "실적 추정치 조정에 따라 목표주가를 낮췄다"면서 "글로벌 멀티플랫폼에서 성과를 낸 극소수에 속하는 개발사로서 국내 게임사 대비 높은 주가수익비율을 적용했으나 2026년 실적 추정치 하향 및 신작 공백으로 주식시장의 관심도가 낮아졌다"고 설명했다.

시프트업의 올해 3분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상된다. 강 연구원은 "시프트업은 3분기 영업수익 전년 동기 대비 26.8% 증가한 736억원, 영업이익 30.4% 늘어난 464억원을 기록, 영업이익 기준 컨센서스(증권사 전망치 평균) 460억원에 부합할 것"이라며 "전분기 중국에 출시된 '승리의 여신:니케'와 PC 출시된 '스텔라블레이드'의 하향 안정화가 시작됐다"고 분석했다.





주가 회복을 위해서는 신작 정보 공개 등이 필요하다는 의견이다. 강 연구원은 "'프로젝트 스피릿'과 '스텔라블레이트2'는 2027년 이후 출시가 예상돼 2026년 신작 공백기에 돌입한다"면서 "기존작 스토리 및 지식재산권(IP) 콜라보 업데이트로 공백기 실적 방어를 해내는 것이 관건"이라고 말했다. 이어 "신작 개발 진행에 따른 마케팅과 정보 공개가 있어야 주가에 기대감이 반영될 것"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

