경기과학문화페스타, 31일 개막…도민 참여형 통합과학축제

경기도와 차세대융합기술연구원이 이달 31일부터 다음 달 1일까지 경기도청 도담뜰에서 '2025 경기과학문화페스타'를 개최한다.

이번 행사는 '융합과학, 미래를 ON하다'를 주제로 일상 속에서 만나는 과학문화 대중화를 위한 도민 참여형 통합과학 축제다.

지난해 차세대융합기술연구원에서 열린 행사에는 2500여명이 참여해 가족단위 체험객의 높은 만족도를 보였다.

경기도는 올해 ▲융합기술 체험존 ▲융합기술 전시부스 ▲융합기술 골든벨 ▲과학문화 공연 ▲포토존 및 각종 이벤트 부스 등 다채로운 강연과 체험프로그램을 마련한다.

경기 과학문화페스타 포스터

특히 지난해 호응을 얻은 융합기술 골든벨을 올해는 중등부문과 부모가 함께 참여하는 초등부문으로 나눠 개최한다.

또 10월31일에는 유튜브 '안될과학'과 '취미는 과학' 등 다수 방송 프로그램에서 활동중인 유튜버 항성이 '꿈에서 현실로 다가온 인류의 우주 도전'을 주제로 강연한다.

올해 행사는 경기도에서 추진 중인 '2025년 지역과학문화 역량강화사업'의 하나로 과학기술정보통신부와 한국과학창의재단이 주최하고 경기도와 차세대융합기술연구원이 주관한다.





배영상 경기도 디지털혁신과장은 "과학은 미래산업을 이끄는 혁신의 원동력"이라며 "과학이 일상 속으로 스며드는 이번 행사는 도민의 창의력과 과학문화의 향유 기회를 넓히는 계기가 될 것"이라고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

