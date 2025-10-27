트럼프 "2020년 대선은 조작" 또 주장…법무부에 수사 촉구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SNS서 사전투표·우편투표 재차 비판

도널드 트럼프 미국 대통령이 조 바이든 전 대통령에게 패배했던 2020년 대선을 "조작되고 도둑맞은 선거"라고 재차 주장하며 법무부에 수사를 촉구했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

AD

트럼프 대통령은 재집권 후 첫 아시아 순방 중인 27일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스 소셜에 글을 올려 "미국 프로농구(NBA) 선수들이 카드 게임에서 속임수를 쓰는 것과, 민주당이 선거에서 부정행위를 하는 것 중 무엇이 더 나쁜가"라며 이같이 말했다.

이는 최근 수사당국이 NBA 전·현직 선수들이 연루된 스포츠 베팅 조작 및 사기 도박 사건을 적발한 가운데, 민주당이 이보다 더 심각한 형태의 범죄인 부정선거 저질렀다고 주장한 것이다.

그는 "2020년 조작되고 도둑맞은 선거로 부패한 바보(Crooked Moron)가 대통령이 되면서 우리나라에 어떤 일이 벌어졌는지 보라"며 "법무부가 미국 역사상 가장 큰 스캔들에 걸맞는 열의로 이 사건을 파헤치길 바란다. 그렇지 않으면 다가오는 중간선거에서도 같은 일이 반복될 것"이라고 주장했다.

또 트럼프 대통령은 "우편투표나 사전투표를 금지하고 유권자 신분확인제를 도입해야 한다"고 강조했다. 특히 민주당 지지세가 강한 캘리포니아를 거론한 뒤 "캘리포니아의 주민투표가 얼마나 부정한지 지켜보라"며 "수백만 장의 투표용지가 배송되고 있다. 공화당원은 너무 늦기 전에 정신을 차려야 한다"고 강조했다.





AD

트럼프 대통령은 2020년 대선 패배 이후부터 2024년 재선 성공 이후까지 꾸준히 선거 사기 주장을 반복해 왔다. 이번 발언은 트럼프 대통령이 내년 중간선거를 앞두고 다시 한 번 핵심 지지층 결집을 노린 정치적 발언으로 해석된다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>