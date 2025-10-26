본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

지휘자 진솔 "역사 쓰고싶어 시작한 말러 프로젝트, 이제는 사명"

박병희기자

입력2025.10.26 14:17

시계아이콘02분 04초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"남들이 가본 길을 가기보다는 볼품없게 시작하더라도 새로운 역사를 써보고 싶다는 소박한 마음이 출발이었던 것 같다."


진솔 지휘자가 2017년 야심 차게 시작한 말러 프로젝트가 마지막을 향하고 있다. 그는 독일에서 유학을 마치고 귀국한 뒤 서른 살이 되던 해, 미완성으로 남은 10번을 포함해 말러 교향곡 열 곡 전부를 연주하겠다며 야심 찬 도전에 나섰다. 코로나19 등의 고비를 넘겨 내년이면 프로젝트를 시작한 지 10년째가 된다. 26일 예술의전당 콘서트홀에서 말러 4번 교향곡 연주를 마치면 2번 '부활'과 8번 '천인'만을 남겨둔다.


진솔 지휘자는 지난 24일 풍월당에서 열린 기자간담회에서 사명처럼 느끼고 있어 프로젝트를 완주하겠다는 의지를 나타냈다. 또 음악가로서 성장하는 계기가 됐다고 말했다.


진솔은 "스스로 약속한 것이고 이 프로젝트를 끝까지 마무리하는 자체가 굉장히 중요하다고 생각한다"며 "누가 알아주든 상관없이 이어가겠다고 생각한 마음속 사명"이라고 말했다. 또 "말러가 고뇌에 가득 찬 사람이었기 때문에 제 자신이 철학적 고민을 많이 하게 되고 그렇게 하면서 음악가로서 내면적·외면적 성장을 해온 것 같다고 생각한다"고 했다.

지휘자 진솔 "역사 쓰고싶어 시작한 말러 프로젝트, 이제는 사명" 지휘자 진솔이 지난 24일 서울 강남구 풍월당에서 열린 기자간담회에서 말러 교향곡 4번 연주회와 말러 교향곡 3번 음반에 대해 설명하고 있다.
AD

말러는 평생 교향곡에 집중했다. 20대 후반이던 1887~1888년에 교향곡 1번을 작곡했고 교향곡 10번을 작곡하던 중 1911년 사망했다. 평생 말러의 고심이 담긴 만큼 그의 교향곡은 연주가 까다롭기로 유명하다.


진솔은 "기술적으로도 어려운데 말러가 악보에 쓴 난해한 지시어도 매우 많다"고 했다. 그는 "'앞으로 가야 하는데 빨라지지 마', '멈추는 듯한데 느려지지 마'라는 식의 지시어를 독일어로 많이 써놓았다"며 "어쩌라는 것인지 지시 자체도 헷갈리는 부분들이 많다"고 설명했다.


대규모 편성도 말러 교향곡 연주가 까다로운 이유다. 남은 2번과 8번의 경우 두 곡 모두 연주 시간이 80~90분에 달하며 지휘자의 성향에 따라 90분을 넘기도 한다. 합창단도 있어야 한다. 8번 교향곡에 '천인'이라는 별칭이 붙은 이유는 1910년 초연 당시 합창단을 포함해 1000명이 넘는 연주자가 동원됐기 때문이다. 26일 연주할 4번 교향곡은 그나마 부담이 덜한 편이다.


진솔은 "보통의 말러 교향곡은 100명에서 500명 정도의 큰 규모를 자랑하는데 4번은 연주 시간이 50~60분 정도에 연주자 인원도 80~95명"이라고 설명했다.


연주 시간이 90분에 달하는 2번과 8번의 경우 보통 해당 곡 한 곡만 연주된다. 4번은 연주 시간이 상대적으로 짧아 한 곡이 더 필요하다. 진솔의 '죽음과 소녀'를 연주할 예정이다. 죽음과 소녀는 원래 슈베르트의 현악 사중주 곡인데 말러가 이를 관현악으로 편곡한 작품이 있다.


진솔은 "죽음과 소녀는 소녀가 죽고, 죽음이 소녀를 끌어안는 이야기를 담고 있는 곡인데, 말러 교향곡 4번의 4악장이 천상의 소리를 들려주는 음악이라는 점에서 연결된다고 생각했다"고 말했다.


진솔은 말러가 관현악으로 편곡한 죽음과 소녀를 자신이 조금 더 손을 봤다고 했다. "말러가 더블베이스를 연주하고 싶어서 편곡을 했는데 더블베이스가 쉬는 부분이 많다. 쉬고 있는 더블베이스가 아쉬워서 조금 더 더블베이스를 등장시켰고 말러가 젊은 시절에 편곡해 화성학 측면에서 부족한 부분을 보완했다."

지휘자 진솔 "역사 쓰고싶어 시작한 말러 프로젝트, 이제는 사명" 지휘자 진솔이 지난 24일 서울 강남구 풍월당에서 열린 기자간담회에서 기자들의 질문을 듣고 있다.

진솔은 지난 24일 말러 프로젝트를 시작한 이후 첫 음반도 발매했다. 2023년 말러 프로젝트 여섯 번째 공연 때 연주한 말러 교향곡 3번 실황 음반이다. 당시 연주가 90분을 넘어 CD 두 장에 나눠 담았다. 진솔은 말러 교향곡의 경우 대규모 편성이 필요하다 보니 스튜디오 녹음보다 실황 음반이 많다고 설명했다.


지난 1일에는 모차르트 레퀴엠 음반도 발매했다. 그는 지난해부터 레퀴엠 시리즈를 시작했다. 모차르트 레퀴엠에 이어 향후 포레, 베르디의 레퀴엠 연주를 이어갈 예정이라며 위로를 전하고 싶다고 했다. "레퀴엠이 죽음을 추모하는 미사곡인데, 그런 점에서 위로의 음악이라고 생각한다."


위로는 말러가 교향곡을 작곡한 의도와 통하는 면도 있다. 진솔은 "말러는 세상이 연결돼 있고 교향곡은 모든 것을 포용해야 한다는 생각을 남겼다"며 평소 자신이 많이 생각하는 부분이라고 강조했다. 그는 "세상이 생각보다 세대 간 또는 성별 간 나라 간 다양한 갈등을 겪고 있어 위로가 필요할 때가 있다"며 "나의 아픔에 집중하기보다는 다른 이들의 아픔에 공감하는 메시지를 예술가가 전달할 수 있다면 무엇이 있을까 생각하다가 레퀴엠 프로젝트를 시작해보자고 마음먹었다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

진솔은 아홉 번째 말러 프로젝트 연주는 내년 4월에 계획하고 있다고 말했다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기