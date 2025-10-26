'우주최광 김치파티' 광주김치축제 31일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월 2까지 사흘간…시청 일원서

안유성 명장 '요리쇼' 등 행사 다채

김치마켓선 20∼30% 저렴하게 판매

시청 앞 도로 '차 없는 거리' 조성

'제32회 광주김치축제' 포스터. 광주시 제공

AD

광주시청 일원에서 오는 31일부터 내달 2일까지 사흘간 '제32회 광주김치축제'가 '우주최광(光) 김치파티'를 주제로 개최된다. 풍성한 즐길 거리와 먹거리는 물론, 오감만족 김치 체험으로 방문객들을 맞이할 예정이어서 기대감이 커지고 있다.

이번 축제는 풍요와 안녕에 감사하는 '김치 감사제'를 시작으로 문을 연다. 특히 넷플릭스 흑백요리사에 출연한 안유성 명장이 광주김치를 활용한 생중계 요리쇼 '안유성쇼'를 선보일 예정이다. 명장의 칼, 명장의 김칫독, 명장의 식탁을 주제로 광주김치를 재해석한 특별한 요리를 맛볼 시식 기회도 주어진다.

'천인의 밥상' 코너에서는 다양한 김치와 김치 곁들임 요리를 자유롭게 맛보고 구매할 수 있다. '묵은지 오일 파스타', '한돈 삼겹 김치짜파', '광주김치찜', '김치 고기전' 등 명인의 대표 메뉴를 포함해 무려 50여종의 다채로운 메뉴가 판매된다.

축제의 하이라이트 중 하나는 전통연희와 DJ뉴진스님의 디제잉이 결합된 'K-김치파티' 무대다. 사물놀이와 사자춤을 현대적인 감각으로 재해석하고 EDM 음악과 융합시켜 독특하고 신명 나는 볼거리를 선사할 예정이다.

또 '김치마켓'에서는 대통령상 수상 김치, 전통시장 김치, 품질인증 김치 등을 시중가보다 20~30% 저렴하게 구매할 수 있다. 광주김치박물관은 '팔도 김치'를 주제로 한 팝업 전시를, 세계김치연구소 등은 역대 대통령상 수상 김치 30여종을 선보인다.

이 외에도 ▲대통령상 김치명인 마스터클래스 ▲김치 놀이터 ▲김치 체험 ▲청년 상인 오프라인 공동 판매전 ▲도시 농부 축제 ▲전라남도 소금 홍보관 등 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 다채로운 부대행사들이 펼쳐친다.

주재희 경제창업국장은 "광주방문의 해를 맞아 외국인과 타 지역 관람객들이 축제를 즐길 수 있도록 김치 미식벨트 특별코스를 운영하고, 전통시장과 소상공인의 참여를 확대해 민생경제 회복의 장이 되도록 준비했다"며 "시민과 방문객 모두가 특별한 추억을 만들 수 있도록 다채로운 콘텐츠를 마련한 만큼 많은 관심과 참여를 바란다?고 말했다.





AD

한편 시는 오는 29일 0시부터 11월 2일 24시까지 5일간 시청 앞 도로를 차 없는 거리로 조성해 일대 교통을 통제한다. 시내버스도 우회 운행되는 만큼 사전 교통상황 확인과 대중교통 이용에 주의를 당부했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>