광주시, '2028년 전국체육대회' 개최지 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2007년 이후 21년 만의 유치 성공

저비용·고효율 대회…생산유발 2천억

강기정 시장 "시민과 함께 만드는 체전"

강기정 광주시장이 지난 7월 29일 오후 서구 염주체육관 내 올림픽기념 국민생활관에서 열린 제44회 월요대화 '광주 체육인과 대화'에 참석해 전국체전 관련 의견을 나누고 있다. 광주시 제공

AD

'2028 전국체육대회' 개최지로 광주시가 최종 확정됐다. 광주에서 전국체전이 개최되는 것은 지난 2007년 이후 21년 만이다. 광주시는 지난 20일 대한체육회가 이사회를 열어 2028년 제109회 전국체육대회 개최지로 광주시를 선정했다고 26일 밝혔다.

시는 이번 전국체전을 단순한 체육대회를 넘어 '시민과 함께 만드는 체전, 미래로 도약하는 체전'이라는 기조 아래 문화·경제·도시 활력까지 아우르는 종합축제로 만들어갈 방침이다.

지난 7월 지역 체육인들과의 대화를 시작으로 본격적인 유치 활동에 돌입했으며, 광주시·시교육청·시체육회·시장애인체육회 등 4개 기관이 공동 전담팀(TF)을 꾸려 체계적인 준비를 진행했다. 시는 ▲인공지능(AI) 스마트 체전 ▲문화·예술 융합 체전 ▲시민 참여형 체전 ▲장애인과 비장애인이 함께하는 어울림 체전 등 4대 목표를 제시하며, 시민 모두가 즐기는 도시축제 구상을 밝혔다.

이번 전국체전 개최는 광주지역 경제에도 긍정적 효과를 가져올 것으로 기대된다. 시는 약 15만의 방문객 유입으로 직접경제효과 1,111억원, 생산유발효과 2,172억원, 취업유발효과 2,614명에 이를 것으로 추산했다. 대회를 위한 시설 개보수 및 운영비로 약 595억원이 소요될 예정이며, 시는 기존 시설을 최대한 활용해 저비용·고효율 대회를 지향하고, 국비 지원 확대를 위해 다른 개최 예정지들과 협력할 계획이다.

전갑수 광주시체육회장은 "광주 체육인들의 오랜 염원인 전국체육대회가 21년 만에 광주에서 다시 열리게 돼 매우 뜻깊다"며 "이번 체전을 통해 광주의 문화·경제 발전은 물론 스포츠 인프라 확충과 엘리트·생활체육 활성화, 140만 시민건강 증진까지 이어지는 종합적인 체육진흥의 장이 되도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

강기정 광주시장은 "전국체전은 체육인만의 축제가 아니라 시민 모두가 즐기고 자긍심을 느낄 수 있는 대회가 돼야 한다"며 "장애인 접근성 개선과 지역상권 연계를 통해 시민들이 '정말 잘 치른 체전'이라는 평가할 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.





AD

한편 광주시는 1951년 제32회 전국체전을 시작으로, 2007년까지 총 6차례의 전국체전을 성공적으로 치렀으며, 2015하계유니버시아드, 2019세계수영선수권대회, 2025세계양궁선수권대회 등 다수의 국제대회 개최 경험을 바탕으로 또 한 번 성공적인 스포츠 신화를 준비하고 있다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>