광주시의회, '광주·전남 특별광역연합 규약안' 최종 의결

李 정부 '5극3특' 첫 모델…연내 출범 '청신호'

광주시 "전남도의회 상생발전 대승적 결단 기대"

광주시 청사 전경.

광주·전남의 초광역 협력을 위한 '광주·전남 특별광역연합 규약안'이 광주시의회 문턱을 넘어섰다. 광주시는 전남도의회의 대승적 결단을 고대하며 연내 특별광역연합 출범을 향한 발걸음을 재촉하고 있다. 이는 320만 시·도민의 공동이익 증진과 국가 균형발전을 위한 중요한 전환점이 될 전망이다.

광주시는 지난 24일 열린 광주시의회 제337회 본회의에서 '광주·전남 특별광역연합 규약안'이 최종 의결됐다고 26일 밝혔다.

이번 의결로 시는 특별광역연합 연내 출범을 위한 선행 절차를 모두 완료했으며, 이제 전남도의회의 심의·의결만 남겨두게 됐다. 광주시의 선제적 움직임은 초광역 협력을 향한 광주시민과 시의회의 확고한 의지를 대내외에 분명히 천명했다는 평가를 받고 있다.

이번 규약안은 이재명 정부의 '5극3특' 국가 균형성장 전략 중 첫 번째 실천 모델인 '광주·전남 특별지방자치단체' 설립을 목적으로 한다. 시·도민 공동이익과 행정 효율성 제고, 지방소멸 위기에 효과적으로 대응하며 지역 현안을 함께 논의할 수 있는 기반을 마련하는 데 중점을 두고 있다.

특히, 양 시·도가 동등한 참여 원칙에 따라 연합의회를 구성하고, 합의와 숙의 과정을 거쳐 상호 협력기반 체계를 구축하도록 명시하고 있다. 공동사무로는 광역교통망 구축, 전략산업 공동 육성, 문화·관광 활성화 등 초광역적 협력 과제들이 포함돼 있어 지역 상생과 국가 균형발전에 기여할 수 있는 법적·제도적 근거를 확고히 했다.

전남도의회가 오는 11월 3일 예정된 마지막 정례회 제1차 본회의에서 '광주·전남 특별광역연합 규약안'을 의결할 경우 특별광역연합은 연내 출범이 가능해진다.

광주시는 전남도의회가 제기한 우려 사항들에 대해 이미 전남도와 충분한 소통과 협의를 진행했으며, 양 시·도 모두에게 실질적인 이익이 되는 상생 모델을 구축하기 위해 합리적 방안을 지속적으로 모색한다는 계획이다.





광주시 관계자는 "320만 시·도민의 뜻과 지역발전이라는 대승적 관점에서 전남도의회의 전향적이고 신속한 논의를 간절히 기대하고 있다"며 "특별광역연합이 연내에 출범할 수 있기를 기대하고 있다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

