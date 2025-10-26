주광덕 시장 "시민 체감·경제 활력도 높은 지원책 추진하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, '2025년 소상공인의 날 기념행사' 성료

주광덕 시장 "경제 활력 높이는 실질적 지원" 약속

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 24일 다산동 브릭스타워 웨딩라포엠에서 '2025년 소상공인의 날 기념행사'가 소상공인 등 시민 200여 명이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다고 26일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 24일 다산동 브릭스타워 웨딩라포엠에서 열린 '2025년 소상공인의 날 기념행사'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

남양주시 소상공인엽합회(회장 이윤재)가 주관한 이번 행사는 법령에서 정한 소상공인의 날(매년 11월 5일)·소상공인 주간을 맞아 관내 소상공인들을 격려하고 미래의 새 목표와 희망을 제시하기 위해 마련됐다.

이날 이상백 경기도 연합회장과 지역 연합회장들을 비롯해 주광덕 남양주시장, 도의원 및 시의원, 유관 기관·단체장 등 50여 명이 함께했다.

이윤재 남양주시 연합회장의 개회사로 시작된 행사에서는 △모범 소상공인 표창 △소상공인 노래자랑 △축하공연 △비전 구호 제창 등이 이뤄졌다.

이윤재 회장은 "관내 소상공인들과 소통하다 보면 연합회 차원에서 추진 중인 다양한 지원사업에 대해 잘 모르는 경우를 자주 마주하게 된다"며 "앞으로 소통과 홍보에 더욱 힘써 소외되는 일이 없게 하고, 소상공인 모두가 함께 웃고 성장하는 경영환경을 만들도록 노력하겠다"고 말했다.

남양주시가 지난 24일 다산동 브릭스타워 웨딩라포엠에서 '2025년 소상공인의 날 기념행사'를 개최한 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 시장은 "코로나19 이후 위축된 소비 심리와 변화된 소비 패턴, 어려운 경제 상황이 지속되면서 지역 내 많은 소상공인이 힘든 상황에 놓여 있다"며 "시의 재정 여건이 힘든 상황임에도 43만명이 이용 중인 남양주사랑상품권의 인센티브 10%를 유지하는 것처럼, 소상공인·소비자 등 시민 체감도 높고 지역경제에 활력을 불어넣는 실질적인 정책 발굴과 추진에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.





한편, 남양주시 소상공인연합회는 지역 내 소상공인들의 자생력 강화를 위해 온라인 SNS(사회관계망서비스) 교육, 홍보단 활동, 마케팅 지원 등 다양한 사업을 추진하고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

