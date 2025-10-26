학교 가는 길, '안전'이 함께 간다… 부산시, 통학로 협의체 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시(시장 박형준)가 학생들이 안심하고 등·하교할 수 있는 '15분도시 안전한 학교 가는 길' 조성을 위해 부산경찰청, 부산교육청 등과 협력 방안을 논의했다.

시는 지난 10월 24일 시청에서 성희엽 미래혁신부시장 주재로 국장급 첫 회의를 열고 관련 실·국과 부산경찰청 교통과, 부산교육청 안전총괄과 등 관계 기관이 참석한 가운데 사업 추진 방향을 협의했다.

이날 회의에서 학생 중심의 안전한 통학로를 만들기 위해 기존의 '차도 이용 시간제한' 중심의 사업 방식에서 벗어나 보행자와 차량의 동선 분리가 중요하다는 데 공감대가 형성됐다. 참석자들은 이를 위해 민관이 함께 협력해 주요 사업 방향을 논의하고 문제를 해결할 협의체 구성이 필요하다고 의견을 모았다.

부산시는 경찰청, 교육청을 비롯해 학부모, 시민단체, 교통·교육전문가 등이 참여하는 '15분도시 안전한 학교 가는 길 협의체'를 구성해 구체적인 실행 방안을 마련할 계획이다. 협의체는 학교 통학로 사고 실태를 조사하고 개선방안을 논의한 뒤 프랑스 파리의 '차 없는 길' 사례를 참고해 세 가지 유형의 사업을 추진한다.

시는 사업 유형을 ▲차 없는 길 ▲보행자 전용 보도 ▲보행자 안심 도로 등 세 가지로 구분하고 구·군 공모를 통해 대상지를 선정할 예정이다. 경사지나 이면도로 등 사고 위험이 큰 지역이나 학생·학부모의 요청이 있는 지역을 우선 검토한다.

'차 없는 길'이나 '보행자 전용 보도' 조성 시에는 일방통행 지정, 도로 다이어트 등 교통체계 변경이 필요한 만큼 인근 주민과 상가의 이해와 협조를 구할 방침이다. 협의체는 학생 중심의 설계 원칙에 따라 시민의 참여와 동의를 이끌어낼 계획이다.

협의체는 합동 점검 및 평가, 보완 논의를 위한 정례회의(연 2회)와 수시 실무협의회를 운영해 안전한 통학로 조성에 속도를 낼 예정이다.





성희엽 부산시 미래혁신부시장은 "안전한 통학로 조성은 미래세대를 위한 최우선 과제"라며 "경찰청과 교육청, 시민이 함께하는 협력 체계를 통해 학생들이 안심하고 걸을 수 있는 15분도시를 만들어가겠다"고 힘줬다.

지난 10월 24일 부산시청에서 성희엽 미래혁신부시장 주재로 국장급 첫 회의를 열고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

