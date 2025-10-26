강원도, 中 허베이성 방문…자매결연 5주년 교육·관광 교류 대폭 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도-허베이 국제교육교류대회 개최

도내 대학과 연계한 유학 홍보·'강원 방문의 해' 홍보 병행

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 23일부터 25일까지 중국 허베이성(河北省)을 공식 방문해 자매결연 5주년을 기념하고, 양 지역 간 교육·문화 교류를 한층 강화했다고 26일 밝혔다.

강원특별자치도가 지난 23일부터 25일까지 중국 허베이성(河北省)을 공식 방문해 자매결연 5주년을 기념하고 있다. 강원도 제공

AD

이번 방문은 그간의 신뢰와 우정을 바탕으로 양 지역의 우호관계를 더욱 공고히 하고, 분야별 실질적 협력 확대를 도모하기 위해 마련됐다.

방문 기간 도내 3개 대학 관계자들이 동행해 허베이성 주요 학교를 방문, 현지 학생들과의 교류와 함께 강원 유학 프로그램을 직접 소개하는 시간을 가졌다.

특히 24일 개최된 '강원-허베이 국제교육교류대회'는 한국 유학에 관심 있는 학생, 학교 및 유학원 관계자 등 다수가 참석한 가운데 열띤 분위기 속에서 성공적으로 진행됐다.

이번 대회에서는 도내 대학의 교육환경과 유학프로그램을 홍보하고, 참가자들에게 실질적이고 구체적인 정보를 제공함으로써 강원의 교육 경쟁력과 매력을 알리는 계기가 되었다.

아울러 도는 '2025~2026 강원 방문의 해'를 현지에 알리고, 도내 기업제품 홍보 활동도 병행하여 관광자원과 지역 기업의 우수성을 널리 홍보하며 강원의 브랜드 가치를 한층 높였다.





AD

조영준 강원특별자치도 국제관계대사는 "이번 방문은 국제사회에서 교육 중심지로서 강원의 위상을 높이는 계기가 되었으며, 미래산업 글로벌 도시로 도약하기 위한 중요한 발판이 되었다"며 "앞으로도 허베이성과의 지속적인 협력을 통해 양 지역이 함께 성장하는 상생 발전 모델을 만들어가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>