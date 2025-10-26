BNK경남은행, 'BNK경남은행배 경상남도 기관·기업체·생활체육 축구대회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도내 기관·생활체육 등 30개팀 참가, 지역

축구 유망주 장학금 전달하는 이벤트 마련



BNK경남은행이 지역 축구 동호인들을 위해 서로 화합할 수 있는 축제의 장을 마련했다.

BNK경남은행은 25일과 26일 양일간 '2025 BNK경남은행배 경상남도 기관·기업체·생활체육 축구대회'를 개최했다.

2025 BNK경남은행배 경상남도 기관, 기업체, 생활체육 축구대회.

AD

창원스포츠파크 주 경기장에서 진행된 개회식에는 BNK경남은행 김태한 은행장, 허성무 국회의원, 창원시축구협회 오진열 회장 그리고 참가팀 선수와 응원단 등이 참여했다.

특히 도내 축구인들의 관심을 높이고 더 많은 팀의 참가를 독려하기 위해 전 성남FC 김남일 감독과 KBS 김보민 아나운서가 초청됐으며 사인회도 마련됐다.

김보민 아나운서의 사회로 진행된 개회식에서 김태한 은행장은 지난해 우승팀인 육군종합정비창으로부터 우승기를 반환받은 뒤 지역 축구 유망주 6명에게 장학금을 전달했다.

김태한 은행장은 대회사에서 "BNK경남은행배 경상남도 기관·기업체·생활체육 축구대회를 통해 지역 아마추어 축구 동호인들이 우정을 다지고 열정을 불태우는 시간을 보냈으면 한다. 각 팀을 대표하는 축구 동호인들이 멋진 기량과 아름다운 스포츠맨십으로 축구대회를 빛내 주길 바란다"고 말했다.

대회사 이후 선수대표 선서에 참여한 김태한 은행장은 내외빈과 함께 시축을 했다.

2025 BNK경남은행배 경상남도 기관·기업체·생활체육 축구대회는 BNK경남은행과 경남테크노파크의 개막 경기를 시작으로 진행됐다.

참가팀들은 창원스포츠파크 주경기장을 비롯해 5개 구장에서 경기를 치른 뒤 경기 결과에 따라 단체상과 개인상 등을 수여하는 시상식에 참석했다.

기관부에는 BNK경남은행, 경남테크노파크, 경남소방본부, 창원시청 AㆍB, 고성군청, 김해교육지원청, 창원중부경찰서, 창원시설관리공단, 남해군청, 경남도청, 김해문화재단, 김해시청, 창원서부경찰서, 창원소방본부, 한국재료연구원, 김해도시개발공사, 창원레포츠파크, 육군종합정비창 A·B 등 20개 팀이 참가했다.

생활체육에는 창원, 마산 60, 로열 60, 함안 삼칠초 60, 부산 동래 60, 함안 실버, 창녕 실버, 거제연합, 창원골드, 마산 70 등 10개 팀이 참가했다.





AD

한편 BNK경남은행은 기관 그리고 기업체와의 유대관계를 강화하고 지역 생활 체육발전을 위해 'BNK경남은행배 경상남도 기관·기업체·생활체육 축구대회'를 지난 2008년부터 개최해 오고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>