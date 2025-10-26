양구군, '캠핑·카누·축제' 한번에…'레저하고 캠핑가자 in 양구' 31일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원관광재단과 양구군이 가을의 끝자락, 청정 양구의 자연 속에서 캠핑과 레저를 동시에 만끽할 수 있는 '레저하고 캠핑가자 in 양구'가 오는 31일부터 11월 2일까지 3일간 인문학마을캠핑장 일원에서 개최한다.

'레저하고 캠핑하자 in 양구' 포스터. 양구군 제공

AD

이번 행사는 호수문화관광권 연계 관광 활성화를 위해 마련된 레저 특화 상품으로, 가을 캠핑을 즐기며 양구의 청정 자연을 체험할 수 있는 프로그램으로 구성됐다.

캠핑장에서는 가족 단위와 동호인들이 참여할 수 있는 '캠핑 요리 경연대회', 가을 감성을 물들이는 버스킹 공연 등 다채로운 부대행사가 열려 참여자들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

또한 참가자들은 한반도섬 뱃길나루터에서 진행되는 '마이카누 체험'을 통해 직접 카누를 타며 한반도섬 일대를 유유히 둘러보는 색다른 레저 경험을 할 수 있다.

이번 프로그램에는 약 150명이 참가할 예정이며 가을철 호수의 고요함과 캠핑의 자유로움을 동시에 느낄 수 있는 힐링형 관광상품으로 기대를 모으고 있다.

특히 이번 행사는 같은 기간 해안면에서 열리는 '2025 청춘양구 펀치볼 시래기·사과축제'와 연계해 즐길 수 있어 축제와 레저를 동시에 만끽하는 풍성한 가을 여행 코스로 주목받고 있다.





AD

박현정 관광문화과장은 "레저하고 캠핑가자 in 양구는 양구의 자연 자원과 호수문화권의 특색을 살린 체험형 관광상품으로, 가족과 친구들이 함께 여유롭고 즐거운 시간을 보낼 수 있는 행사"라며 "가을의 끝자락, 양구에서 캠핑과 레저, 그리고 축제를 한 번에 즐기시길 바란다"고 말했다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>