김동근 시장 "건강한 의정부시 위해 노력"…가족 운동회서 '화합' 강조

의정부시 ,'가족 운동회, 무궁화꽃이 피었습니다' 성료
온 가족이 함께한 행복한 가을 운동회…80여 가족 참여 성황
경기 의정부시(시장 김동근)는 25일 모두의 운동장(시청 내)에서 가족 간 웃음과 행복을 나누는 '가족 운동회, 무궁화꽃이 피었습니다'를 성황리에 개최했다.
이번 행사는 의정부시가족센터가 주관했으며 80여 가족, 230여 명이 참여해 가족 간 소통과 협력, 화합의 의미를 되새기는 뜻깊은 자리가 되었다. 참가자들은 다양한 체육활동과 게임을 통해 서로를 격려하고 응원하며 즐거운 추억을 쌓았다.
이날 운동회에서는 두뇌게임, 고깔 돌리기, 기억의 징검다리, 딱지치기, 줄다리기 등 세대가 함께 어울릴 수 있는 다채로운 프로그램이 진행되어 참가자들의 큰 호응을 얻었다. 특히 어린이와 부모가 한 팀이 되어 손을 맞잡고 환하게 웃음 짓는 모습은 현장을 따뜻하게 물들였다.
지금 뜨는 뉴스
김동근 시장은 "햇살 좋은 풍요로운 가을에 웃음소리 가득한 가족 운동회를 함께할 수 있어 무척 기쁘다"며 "앞으로도 가족, 이웃들과 화합할 수 있는 기회를 많이 마련해 건강한 의정부시가 되도록 노력하겠다"고 말했다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>