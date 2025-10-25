김동근 시장 "건강한 의정부시 위해 노력"…가족 운동회서 '화합' 강조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의정부시 ,'가족 운동회, 무궁화꽃이 피었습니다' 성료

온 가족이 함께한 행복한 가을 운동회…80여 가족 참여 성황

경기 의정부시(시장 김동근)는 25일 모두의 운동장(시청 내)에서 가족 간 웃음과 행복을 나누는 '가족 운동회, 무궁화꽃이 피었습니다'를 성황리에 개최했다.

김동근 시장이 25일 '의정부시 가족 운동회,무궁화꽃이 피었습니다'에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

AD

이번 행사는 의정부시가족센터가 주관했으며 80여 가족, 230여 명이 참여해 가족 간 소통과 협력, 화합의 의미를 되새기는 뜻깊은 자리가 되었다. 참가자들은 다양한 체육활동과 게임을 통해 서로를 격려하고 응원하며 즐거운 추억을 쌓았다.

이날 운동회에서는 두뇌게임, 고깔 돌리기, 기억의 징검다리, 딱지치기, 줄다리기 등 세대가 함께 어울릴 수 있는 다채로운 프로그램이 진행되어 참가자들의 큰 호응을 얻었다. 특히 어린이와 부모가 한 팀이 되어 손을 맞잡고 환하게 웃음 짓는 모습은 현장을 따뜻하게 물들였다.





AD

김동근 시장이 25일 '의정부시 가족 운동회,무궁화꽃이 피었습니다'에 참석해 인사말을 하고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장은 "햇살 좋은 풍요로운 가을에 웃음소리 가득한 가족 운동회를 함께할 수 있어 무척 기쁘다"며 "앞으로도 가족, 이웃들과 화합할 수 있는 기회를 많이 마련해 건강한 의정부시가 되도록 노력하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>