5호선 강동역 역세권에 818가구 규모 주상복합 건립

업무·판매·주거 복합시설 건립

빙상장·수영장 등 주민 공공시설도

5호선 강동역 인근에 818가구 규모의 주상복합 시설이 조성된다.

강동구 성내동 19-1번지 일대 강동역 역세권 활성화사업 조감도. 서울시 제공

서울시는 제10차 정비사업 통합심의위원회에서 '강동역 역세권 활성화사업(도시정비형 재개발사업)'을 조건부 의결했다고 26일 밝혔다.

통합심의는 건축·경관·교통·환경·재해 총 5개 분야를 한 번에 통합해 진행됐다. 인근 '강동구 성내동 179번지 역세권 활성화사업'과 함께 강동역 일대 천호대로의 지역 경제와 가로 활성화가 촉진될 것으로 기대된다.

강동구 성내동 19-1번지 일대(2만1461㎡)에 총 818가구의 '역세권 도심 공동주택'을 공급한다. 이 중 211가구는 미리내집 등 공공임대주택으로 계획했다.

공동주택과 판매시설, 업무시설, 운동시설, 문화·집회시설 등이 복합 개발된다. 건폐율 54.17%, 용적률은 799.99%다.

강동구 성내동 19-1번지 일대 강동역 역세권 활성화사업 배치도. 서울시 제공

주민편의를 위한 공공시설로 동계 체육시설인 빙상장과 실내 수영장, 문화센터 등이 건립된다. 지하 2층부터 지상 3층에 걸쳐 판매시설(3만4190㎡)이 조성돼 천호대로 유동인구 유입을 유도하고 상업 기능을 활성화할 전망이다. 만화거리 등 인근 명소와 연계한 공개공지와 만화복합문화공간도 만들어진다.





서울시 관계자는 "이번 통합심의를 통해 강동역 일대는 지역 상권이 활성화됨과 동시에 정주·보행 환경이 향상되고, 천호·성내 생활권의 지역 중심지로 거듭나 천호대로변의 경쟁력을 강화할 것으로 기대한다"고 말했다.





