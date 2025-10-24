태백시, 공공산후조리원 운영 수탁기관 공개 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 태백시(시장 이상호)는 지역 최초로 조성되는 '태백시 공공산후조리원'의 운영 수탁기관을 공개 모집한다고 24일 밝혔다.

이번 모집은 산모와 신생아가 안심하고 이용할 수 있는 공공산후조리 환경을 조성하고, 시민의 산후 건강관리 및 출산 친화적인 지역 분위기 확산을 목표로 추진된다.

그동안 태백시에는 산후조리원이 없어 산모들이 인근 지역으로 이동해야 하는 불편이 있었으나, 공공산후조리원 개원으로 지역 내에서도 전문적이고 안전한 산후 돌봄 서비스를 제공받을 수 있을 것으로 기대된다.

모집 공고 기간은 24일부터 11월 12일까지(20일간)이며, 접수는 11월 5일부터 11월 12일까지 태백시보건소 2층 건강증진팀에 방문해 신청할 수 있다.

자격요건과 제출서류 등 자세한 사항은 태백시청 누리집 '고시공고' 게시판에서 확인할 수 있다.

위탁 대상 사무는 공공산후조리원 운영 및 시설관리 전반으로, 수탁기관은 공개모집 후 민간위탁심사위원회 심사를 거쳐 최종 선정될 예정이다.

태백시 관계자는 "태백시 공공산후조리원은 출산가정의 경제적 부담을 덜고, 아이 낳기 좋은 도시 태백을 만드는 중요한 기반이 될 것"이라며 "운영 경험과 전문성을 갖춘 기관의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





한편, 태백시 공공산후조리원은 2025년 12월 준공 후 사용승인을 거칠 예정이다. 이어 2개월간 실내 유해 물질 제거와 시범운영을 실시한 뒤, 2026년 3월 정식 개소할 예정이다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

