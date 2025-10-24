주광덕 시장 "일자리 어르신은 시민 행복 밑바탕…배려문화 확산되 길""

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, 노인 일자리 참여자 직무소양교육

'노인 인권·장애인 권익·아동학대 예방' 교육 실시

경기 남양주시(시장 주광덕)는 대한노인회 경기 남양주시지회(지회장 윤해원)가 24일 남양주시청 다산홀에서 노인 일자리 참여자를 대상으로 직무소양교육을 실시했다고 밝혔다.

대한노인회 경기 남양주시지회가 24일 남양주시청 다산홀에서 노인 일자리 참여자를 대상으로 직무소양교육을 실시하고 있다. 남양주시 제공

이번 교육은 어르신들의 사회참여 과정에서 발생할 수 있는 다양한 인권 문제를 예방하고, 존중과 배려의 가치를 생활 속에서 실천하도록 하기 위해 마련됐다. 특히 시는 교육을 통해 어르신 스스로 인권 감수성을 높이고, 지역사회에서 바람직한 역할을 수행할 수 있도록 지원하고자 했다.

교육에는 노인일자리 역량활용사업 참여자와 대한노인회 관계자들이 함께했으며, 직무소양교육의 일환인 △노인 인권 보호 △장애인 권익 존중 △아동학대 예방을 주제로 일상에서 발생할 수 있는 차별과 부당한 대우를 어떻게 대처할 수 있는지 사례 중심으로 설명하는 맞춤형 강의가 진행됐다.

주광덕 남양주시장은 교육 현장을 찾아 "노인 일자리 어르신들의 헌신 덕분에 긍정적인 인식이 확산되고 있어 감사드린다"며 "사명감과 책임감을 가지고 노력해주시는 모습이 시민 행복의 밑바탕"이라고 말했다.

이어 "이번 교육을 통해 어르신들의 사회참여 역량이 강화되고, 세대 간 존중과 배려의 문화가 확산되길 기대한다"며 "즐겁고 건강하게 활동하시길 바란다"고 덧붙였다.





시는 앞으로도 노인일자리 참여자 대상의 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 운영해 건강하고 안전한 사회 분위기를 조성해 나갈 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

