주광덕 시장 "상급종합병원 유치·도시재생 확대…100만 메가시티 구축"

주광덕 남양주시장, 시의회서 밝혀

상급종합병원 유치 "지금이 골든타임" 돌입

1119억 규모 화도읍 도시재생 사업 확대 추진

주광덕 남양주시장은 23일과 24일 양일간 열린 제315회 남양주시의회 임시회 제1·2차 본회의에서 시의원들의 시정질문에 대해 심도 있는 답변으로 시정 발전 방향을 제시했다.

주광덕 남양주시장이 지난 23일 상급종합병원 유치 추진계획과 관련한 정현미 시의원의 질문에 대해 답변을 하고 있다. 남양주시 제공

먼저 지난 23일 상급종합병원 유치 추진계획과 관련한 정현미 시의원의 질문에 대해 주광덕 시장은, 남양주시가 지속가능한 도시로 성장하기 위해서는 교육·문화·체육·교통·의료 등 전 영역에서 균형 있는 발전을 이루어야 한다고 강조했다.

이어 "시는 교통 인프라 확충을 통해 비약적인 성장을 이뤘지만, 의료 인프라는 여전히 부족한 상황"이라며 "백봉지구 경기도 혁신형 공공의료원과 더불어 상급종합병원 유치를 통해 의료 시스템을 대폭 강화하고, 100만 메가시티 시대를 대비한 핵심 기반으로 삼을 계획"이라고 말했다.

특히 주 시장은 "지금이 상급병원 유치의 골든타임이라며 시민에게 최첨단 의료서비스와 안정적인 응급의료체계를 제공할 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.

24일 전혜연 의원의 화도읍 도시재생 뉴딜사업에 대한 질의에서는 화도읍 도시재생 뉴딜사업의 확대 계획을 설명했다.

주광덕 시장은 화도읍 도시재생 뉴딜사업이 2019년 국토교통부 공모에 선정된 이후 주민 의견을 반영해 총사업비를 704억원에서 1119억원으로 확대해 추진 중이라고 밝혔다.

주요 사업으로는 주차면 150면 규모의 스마트 복합 주차타워와 회전교차로 설치, 문화예술거리 조성 등이 있으며, 맷돌모루 플랫폼은 지하 2층~지상 6층 규모로 확대돼 내년 상반기 착공 예정이다. 시는 교통 해소와 상권 활성화를 목표로 사업을 신속히 추진해 원도심에 활력을 불어넣겠다는 방침이다.





주광덕 시장은 "사업 규모와 계획이 확정된 만큼 신속히 추진해 조기 완료하겠다"며 "앞으로도 주민 의견을 반영한 맞춤형 도시재생으로 원도심에 활력을 불어넣을 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

