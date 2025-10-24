코오롱FnC, 신임 대표이사에 '재무통' 김민태 부사장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코오롱FnC, 코오롱ENP CFO 출신

코오롱인더스트리 FnC부문 신임 대표이사에 그룹 내 '재무 전문가'로 알려진 김민태 부사장이 선임됐다.

코오롱인더스트리 FnC부문 김민태 대표이사 부사장. 코오롱그룹 제공.

24일 코오롱그룹은 2026년 사장단·임원 인사를 실시하고 김민태 코오롱ENP 경영지원본부 본부장 부사장(CFO)을 코오롱그룹의 패션 계열사인 코오롱인더스트리 FnC 부문 신임 대표이사로 내정했다.

김 신임대표는 1965년생으로 고려대학교 경영학과를 졸업한 뒤 코오롱그룹 공채로 입사했다. 2012년 코오롱글로벌 경영기획SC장 상무보에 올랐고 이후에는 코오롱에코원, 코오롱환경에너지서비스, 코오롱ENP(옛 플라스틱) 등 주요 계열사에서 경영지원본부 본부장으로 근무하며 그룹의 재무, 기획 조직을 두루 경험했다. 특히 2019년 1월부터 2021년 12월에는 코오롱인더스트리 FnC 부문 경영지원본부 본부장(CFO)으로 재직했다.





코오롱 그룹은 선임 배경으로 김 부사장이 과거 CFO 역임해 '패션업에 대한 이해도가 높다'는 점을 꼽았다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

