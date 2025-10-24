청송군, 공공협력센터 준공… 생활·문화 복합공간으로 지역 활성화 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 청송군(군수 윤경희)은 24일 '청송금곡지구 도시재생인정사업'의 일환으로 조성한 '공공협력센터'의 준공식을 개최했다.

청송군 공공협력센터준공식. 청송군 제공

2021년 국토교통부 공모사업에 선정된 청송금곡지구 도시재생인정사업에는 ▲구 보건의료원 건물 철거 ▲공공협력센터(5080 청춘삶터) 조성 ▲주민역량강화 프로그램 등이 포함돼 있으며 도시재생 활성화 계획에 따라 2025년까지 진행돼 왔다.

이번에 준공된 공공협력센터는 청송읍 금곡리 845-8번지 내 기존에 있던 舊 보건의료원 건물을 철거하고 지하 1층-지상 5층에 연면적 2966㎡ 규모로 신축했으며, 다목적 강당, 마을나눔터, 공유주방, 공유오피스 등 다양한 생활 기반 시설을 갖춘 공동체 공간이다.

청송군은 추후 시설에 대한 공간 활성화를 위해 주민 커뮤니티 교류 거점시설 제공과 지속적인 사후관리를 할 예정이다.





윤경희 군수는 "통합형 소통공간인 공공협력센터가 주민들이 함께 어울리고 소통하는 생활문화의 중심지가 되길 기대한다"며 "공공협력센터에 대한 주민 여러분의 많은 관심과 꾸준한 이용을 부탁드리며 지역 활성화와 발전을 위해 노력하겠다"고 말했다.





