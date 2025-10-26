롯데마트, APEC 정상회의 기념 외국인 프로모션 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울·부산·제주 지역 64개 호텔

외국인 투숙객 대상 할인 쿠폰팩 증정

APEC 정상회의 장소 인근 점포서 행사도

롯데마트는 오는 31일 열리는 '2025 APEC 정상회의'를 맞아 외국인을 대상으로 다양한 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.

서울시 중구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 서울역점 '머스트 헤브 오브 코리아' 매대에서 상품을 구매하는 외국인들의 모습. 롯데마트 제공

먼저 12월 31일까지 서울·부산·제주 지역 64개 호텔에서 외국인 투숙객을 대상으로 롯데마트 오프라인 매장에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰팩을 증정한다. 쿠폰은 총 3매로 ▲5만원 이상 결제 시 3000원 ▲7만원 이상 결제 시 5000원 ▲10만원 이상 결제 시 7000원 할인 혜택을 받을 수 있다. 또 여행 플랫폼 기업 케이케이데이(KKDAY)와 온라인 여행사 '코네스트'에서도 롯데마트에서 사용할 수 있는 별도 할인 쿠폰이 제공된다.

제타플렉스 서울역점, 영종도점, 광복점 등 총 3개 점포에는 'K-마트 가이드북'을 무료로 배포한다. 해당 가이드북은 한국 방문객들이 즐겨 찾는 K-푸드, 기념품, 생활필수품 등을 소개하고 짐 보관·EMS 해외 배송·통역 지원 등 일부 점포에서 제공하는 외국인 대상 편의 서비스 정보를 담는다.

APEC 정상회의가 열리는 경주 인근 지역의 포항점·울산점·진장점 등 3개 점포에서는 외국인 방문객을 위한 특별 행사를 진행한다. 해당 점포에서 7만원 이상 구매한 외국인 고객에게는 여행용 접이식 장바구니를 증정한다. 더불어 오는 27일부터 29일까지 행사 카드 결제 시 '한우 등심(100g)'을 반값에 구매할 수 있는 특별 할인 행사도 선보인다.

제타플렉스 서울역점에서는 오는 27일부터 다음 달 2일까지 일주일간 외국인 관광객을 대상으로 사회관계망서비스(SNS) 특별 이벤트를 진행한다. 행사 기간 롯데마트 일본 인스타그램 채널을 팔로우하고 이벤트 게시글에 '좋아요'를 누른 뒤 당일 1만원 이상 구매한 영수증을 제시한 고객에게는 '오늘좋은 김맛나'를 증정한다. 해당 이벤트는 선착순으로 하루 100명 한정 운영한다.





심영준 롯데마트·슈퍼 커머스마케팅팀장은 "이번 APEC 정상회의 기간 한국을 찾는 외국인 관객들이 많아질 것을 고려해 그들을 위한 각종 편의 서비스와 증정 행사를 기획해 준비했다"며 "방문 기간 외국인 고객들이 롯데마트에서 편리하고 즐겁게 쇼핑할 수 있는 경험을 누리시길 바란다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

