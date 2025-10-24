코오롱그룹, 임원 인사… 코오롱글로벌 신임 대표에 김영범 선임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

|40대 임원 확대·미래 성장 강화

코오롱그룹은 24일 그룹의 미래성장을 책임질 신사업 분야 중심으로 총 31명의 정기 임원 인사를 단행했다고 밝혔다.

김영범 코오롱글로벌 대표이사. 코오롱 제공

신임 김영범 코오롱글로벌 대표이사(現 코오롱ENP 대표이사)는 사업 포트폴리오 다각화를 통해 부동산·환경·에너지 토털 프로바이더(Total Provider)로의 성장을 이끌 예정이다. 코오롱인더스트리 FnC부문 대표이사에는 김민태 코오롱ENP 부사장이 내정됐다. 그는 코오롱인더 FnC에서 최고재무책임자(CFO)를 지낸 경험을 바탕으로 새로운 패션 트렌드 창출에 나설 계획이다.

헬스케어 분야에서는 코오롱티슈진을 이끌고 있는 전승호 대표가 코오롱제약 대표이사를 겸임해 그룹 내 헬스케어 사업 전반을 총괄한다. 첨단복합소재 전문기업 코오롱스페이스웍스의 안상현 대표이사는 전무에서 부사장으로 승진했으며, 코오롱모빌리티그룹 최현석 대표이사 역시 부사장으로 승진했다.





신규 임원은 14명이다. 이 가운데 8명이 40대로 발탁됐다. 그룹은 이를 통해 변화와 혁신에 속도를 내고, 경영환경 변화에 기민하게 대응할 계획이라고 밝혔다. 코오롱그룹 관계자는 "지난해부터 이어온 사업 재편 작업을 성공적으로 완수하는 동시에 전략사업 추진력을 강화해야 하는 시기"라며 "안정 속 혁신을 위해 40대 임원 비중을 확대하고 미래 성장동력 확보에 주력하는 인사를 단행했다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

