아로마티카-월디-강영민 작가, 협업 전시 ‘The Problem(문제)’ 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 아로마테라피 기반의 스칼프&스킨케어 브랜드 아로마티카, 아트x벽 플랫폼 월디&아티스트 강영민과 함께한 감각의 협업

- 두피의 문제를 감정의 문제로 확장한 감각적 설치 작품 공개

[아로마티카x월디 ‘The Problem(문제)’ 전시 작품 (사진: 아로마티카 제공)]

AD

아로마테라피 기반의 스칼프&스킨케어 브랜드 아로마티카(AROMATICA)가 아트x벽 플랫폼 월디(WALLD), 그리고 아티스트 강영민 작가와 협업해 현대인의 내면적 불안과 두피 문제를 예술적으로 해석한 전시 'The Problem / 문제'를 24일 공개한다.

이번 전시는 일상 속에서 무심히 지나치는 두피의 불편함과 정서적 피로의 '얽힘'을 시각화한 대형 설치 작품이다. 육체의 일부이자 감정의 시작점인 두피를 거대한 금속 덩어리로 형상화해, 단순한 피부 문제가 아닌 '두피라는 감각 기관에 쌓인 긴장과 정체된 감정'을 드러낸다.

전시장 한켠을 가득 메운 검은 금속 스트립은 실처럼 얽히고 뒤엉켜, 관객으로 하여금 자신 안의 혼란과 피로를 직면하게 한다. 반복되는 패턴과 유기적인 형태는 머릿속의 복잡한 생각, 사회 속 압박감, 그리고 '나답지 못한' 일상에서 비롯된 내면의 긴장을 상징한다.

작품 설명에는 "문제의 원인은 모발이 아니라 두피(Scalp is the issue)"라는 문장이 인상적으로 등장한다. 이는 아로마티카가 지속적으로 강조해온 두피 건강의 중요성을 예술적 언어로 재해석한 것으로 두피를 단순한 미용의 대상이 아닌 감정의 출발점이자 건강한 삶의 지표로 바라보는 브랜드 철학을 담고 있다.

작품은 가로 3m, 세로 3.3m, 깊이 3m 크기의 대형 설치물로, 금속 스트립을 엮어 제작됐다. 흑색의 차가운 질감이 폴리시 타일 배경 위에서 강렬한 대비를 이루며, 아로마티카의 미니멀하고 정제된 비주얼 아이덴티티를 완성한다.

이번 전시는 '두피의 문제에서 출발한 감정의 문제'라는 주제로, 단순한 뷰티 캠페인을 넘어 예술과 웰니스의 경계를 확장하는 시도로 주목받고 있다.





AD

한편, 아로마티카는 탈모 제품 라인에서 영감을 받은 이번 전시와 연계해 탈모 케어 루틴 프로모션을 진행한다. 해당 페이지에서는 탈모 케어에 효과적인 루틴을 소개하며, 탈모 케어에 도움을 주는 로즈마리 제품 4종(로즈마리 스칼프 스크럽, 스케일링 샴푸, 루트 인핸서, 볼류마이징 앰플) 최대 30% 할인을 제공한다. 탈모 케어 루틴 프로모션은 전시 기간인 10월 24일부터 11월 23일까지 진행될 예정이며, 아로마티카 공식몰에서 만나볼 수 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>