[2025국감]민형배 "한국영화 10편 중 1편 사라졌다"

민형배 더불어민주당 의원은 23일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 "한국영화 10편 중 1편은 사라졌고, 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠는 현행 제도상 보존조차 불가능하다"며 "의무납본제도와 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률(영비법) 전면 개선이 시급하다"고 지적했다.

민 의원이 한국영상자료원으로부터 제출받은 '한국영화 납본보유 현황'에 따르면, 1919년부터 2024년까지 제작된 한국영화 1만5055편 중 영상자료원이 보유한 것은 1만3472편으로, 보유율은 89.48%에 그쳤다. 영화 1583편은 필름조차 남아 있지 않아 사실상 다시 볼 수 없는 상태다.

대표적인 유실작으로는 나운규의 '아리랑'(1926), 이규환의 '임자없는 나룻배'(1932), 이만희의 '만추'(1966), 임권택의 '잡초'(1973) 등이 꼽힌다. 특히 1933년 이전에 제작된 한국영화는 단 한 편도 필름이 남아 있지 않았다.

유실된 영화 상당수는 한국영화사의 전환점으로 평가받는 작품들이다. '아리랑'은 나운규가 각본·감독·주연을 맡아 민족적 저항 의식을 담아냈으며, 구극 구조를 탈피한 최초의 영화로 평가된다. '임자없는 나룻배'는 해방 전 한국영화사를 대표하는 작품 중 하나로, 민족적 비애를 사실주의적으로 그려냈다. 이만희의 '만추'는 문학성과 연출 미학으로 여러 차례 리메이크됐으며, 임권택의 '잡초'는 감독 스스로 '두 번째 데뷔작'이라 부르며 정체성을 확립한 분기점이 됐다.

반면 OTT 콘텐츠는 아예 국가 보존 체계 밖에 놓여 있다. 현행 영비법에 따른 의무제출(납본) 제도는 '영화상영관 상영작'만을 대상으로 한다. OTT에서 공개되는 작품은 '비디오물'로 분류돼 영화심의가 아닌 비디오심의만 받기 때문에 한국영상자료원에 제출 의무가 없다.

영비법 제35조는 "영화제작업자는 상영등급을 분류 받은 때에는 영화필름 등을 한국영상자료원에 제출하여야 한다"고 규정하지만, 이는 극장 상영영화에만 적용된다. 외국영화와 일부 콘텐츠는 제출을 희망하는 경우에만 가능하게 돼 있어 국가 차원의 보존 체계로 편입되지 못한다.

이에 따라 넷플릭스 공개작으로 전 세계적 흥행을 기록한 봉준호의 '옥자'(2017), 황동혁의 '오징어 게임'(2021)과 같은 K-콘텐츠조차 국가가 공식적으로 필름을 확보하지 못하는 상황이 이어지고 있다.





민 의원은 "K컬처 300조 시대를 말하면서 정작 콘텐츠의 근간인 영화가 사라지고 있다"며 "OTT 등 새로운 제작 형태까지 포괄할 수 있도록 의무납본제도 전면 개편과 영비법 개선이 시급하다"고 강조했다.





