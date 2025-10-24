정용표 ㈜케이에이엠 대표이사, 국립부경대 명예박사 받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"기술혁신·리더십 국가 산업 발전 기여"

정용표 ㈜케이에이엠 대표이사가 국립부경대학교(총장 배상훈) 명예 공학박사 학위를 받았다.

국립부경대는 24일 정 대표에게 명예 공학박사 학위를 수여했다고 알렸다.

이날 오후 부경컨벤션홀에서 배상훈 총장과 김영식세자녀출산지원재단 김영식 이사장, 박세호 총동창회장 등 내빈들이 참석한 가운데 학위수여식이 진행됐다.

정용표 대표이사(가운데)가 명예 공학박사 학위를 받고 배상훈 총장(왼쪽), 정석권 대학원장과 기념사진을 찍고 있다.

AD

정 대표이사는 빼어난 기술 혁신과 리더십으로 국가와 지역 산업 발전에 기여한 공로를 평가받았다.

정용표 대표이사는 1979년 국립부경대 기계공학과를 졸업하고 1997년 ㈜케이에이엠을 설립한 이후 알루미늄·티타늄 소재 항공기 부품을 보잉사와 에어버스 등 해외 기업에 수출하며 우리나라 항공 및 우주산업 발전을 이끌고 있다.

또 기업가로서 업적과 함께 지역사회에 나눔과 상생을 실천하며 지역사회 발전을 이끄는 존경받는 리더로도 인정받고 있다.

이와 함께 국립부경대 동문으로 제12대 총동창회장도 역임하며 동문 교류 행사 등을 성공적으로 이끌어 동문 간 화합과 대학 발전에도 봉사해 왔다.





AD

배상훈 총장은 "정용표 대표님께 명예공학박사 학위를 드리게 돼 기쁘다. 국립부경대학교가 새로운 미래 비전을 실천하는 여정에 대표님의 큰 역량을 보태주신다면 모교가 더 자랑스러운 대학으로 발전하고 우리 자부심은 더 커질 것"이라고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>