'해남의 맛에 물들다'…해남미남축제 31일 개막

두륜산 도립공원서 3일간 개최

전남 해남의 풍부한 농수특산물과 다양한 먹거리를 한자리에서 즐길 수 있는 '2025 해남미남(味南)축제'가 오는 31일 개막한다.

올해 축제는 '해남의 맛에 물들다'를 주제로 내달 2일까지 3일간 진행된다. 개막일에는 14개 읍·면 주민들이 대표 농수산물과 음식을 들고 축제장을 누비는 '특산물 뽐내기 퍼레이드'가 펼쳐지고, 해남의 대표 먹거리 '해남 8미(八味)' 선포 퍼포먼스도 이어진다.

해남 8미는 닭코스 요리, 대흥사 보리쌈밥, 해남김쌈 삼치회, 황칠요리, 땅끝한우, 해남밥상, 여름 갯장어, 고구마 디저트 등이다.

해남군은 농수특산물과 먹거리를 즐기는 '2025 해남미남(味南)축제'가 오는 31일 개막한다. 해남군 제공

축제의 주제존은 해남의 명품 수산물 '김'을 중심으로 꾸며졌다. 김의 역사와 재배 과정, 가공품 현황을 볼 수 있는 김 정보관이 운영되며, 내달 1일 정오에는 해남 8미 재료로 직접 김밥을 만들어보는 '미남김밥 팝업존'이 열린다. 해남군수협은 조미김 등 가공품을 50% 할인 판매하는 '해남김 반값전'도 마련했다.

올해 눈길을 끄는 프로그램은 해남밥상을 브랜드화한 '해남밥상관'이다. 지역 농수특산물과 전통 식문화를 현대적으로 재해석한 밥상과 밀키트를 맛볼 수 있다. 체험 행사도 다양하다. 250명이 참여하는 '515김치비빔'을 비롯해 김 떡국 나눔, 추억의 구이터, 막걸리 칵테일 체험 등이 축제장 곳곳에서 펼쳐진다.

지역 주민이 주체가 되는 참여형 축제로, 30여 개 프로그램 중 20여 개에 군민이 직접 참여한다. 개막식 퍼레이드와 미남 지역예술 한마당, 오기택 가요제 등이 진행되며, 보조무대에서는 평생학습축제와 국화존 어린이 놀이터가 운영된다. 행사장 일원에서는 땅끝 국화향연도 열려 가을 풍경을 더한다.





군 관계자는 "깊어가는 가을밤, 유명 가수들이 출연하는 개막축하쇼와 낭만콘서트, 지역 예술인들의 공연도 축제의 즐거움을 더할 예정이다"고 밝혔다.





