여성 생애주기별 복지정책 한눈에!… 울산시, ‘2025 여성복지 가이드북’ 발간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울산시는 여성의 일과 삶을 지원하기 위한 '2025 울산 여성복지 안내서(가이드북)'를 제작해 배포한다.

이번 안내서(가이드북)는 울산시가 추진하는 여성 관련 정책을 한눈에 볼 수 있도록 정리했다.

여성의 생애 단계를 ▲청년기(일자리의 씨앗) ▲결혼·출산기(새싹처럼 움트는 가족) ▲양육기(정원 가꾸듯 돌보는 시간) ▲재도약기(숲처럼 넓히는 기회) ▲중·노년기(열매 맺고 나누는 삶) 등 5단계로 구하고 시기별 주요 복지서비스 100여 종을 자세히 알려준다.

울산시는 100부를 제작해 여성 관련 기관에 배부하고 시민들도 손쉽게 접근할 수 있도록 울산시청 누리집 '소식란'에서도 내려받을 수 있도록 했다.





AD

시 관계자는 "여성이 일하고, 돌보고, 다시 도전할 수 있는 도시가 울산의 미래 경쟁력"이라며 "여성의 일자리와 복지를 아우르는 정책 정보를 손쉽게 제공해 여성들이 지역 안에서 안정적으로 성장하고 정착할 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.

울산시청.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>