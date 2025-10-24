보성군-김제시 귀농귀촌협의회, 자매결연 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양 지역 상생발전 협력의 장 열어

전남 보성군(군수 김철우)은 지난 23일 보성군 귀농귀촌지원센터에서 (사)보성군귀농귀촌협의회(회장 안현섭)와 (사)김제시귀농귀촌협의회(회장 김태양) 간 상호 교류 및 협력을 위한 자매결연 협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 양 협의회 회원을 비롯해 관계자 등 60여 명이 참석해 귀농귀촌인의 열정과 소망을 공유하며, 두 지역의 상생발전을 향한 새로운 협력의 장을 열었다.

(사)보성군귀농귀촌협의회(회장 안현섭)와 (사)김제시귀농귀촌협의회(회장 김태양) 는 상호 교류와 협력을 위한 자매결연 협약을 체결했다. 보성군 제공

이번 협약을 통해 양 기관은 귀농ㆍ귀촌과 농업ㆍ농촌 관련 정책의 공동 논의, 지역 농산물 상호 교차 판매와 공동 마케팅, 주요 행사 상호 방문 등 실질적 교류를 추진하기로 했다.

(사)보성군귀농귀촌협의회 안현섭 회장은 "이번 협약은 보성군과 김제시 귀농ㆍ귀촌인들에게 새로운 희망과 기회를 선사하는 첫걸음이 될 것"이라며, "각 지역의 귀농ㆍ귀촌 성공 사례를 나누고, 함께 성장하며 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





(사)김제시귀농귀촌협의회 김태양 회장은 "보성군과 손을 맞잡고 서로의 경험과 자원을 나누며 농촌의 미래를 함께 그려 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다."고 말했다.





호남취재본부 오세일 기자 seil@asiae.co.kr

