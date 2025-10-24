1400억 턴 도둑들 맞나?…평화로운 도주 모습에 루브르 또 망신

사다리차 타고 여유 있게 내려와

경비원 추정 다급한 목소리도 잡혀

파리 루브르 박물관에서 대담한 절도 행각을 벌인 도둑들이 범행 직후 현장에서 달아나는 모습이 영상으로 포착됐다. 24일 연합뉴스는 프랑스 일간 르파리지앵 보도를 인용해 최근 루브르 박물관을 터는 절도단이 담긴 36초 분량의 영상이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산하고 있다고 보도했다. 이 영상에는 검은 옷을 입은 두 남자가 파리 루브르 박물관에서 범행 뒤 사다리차를 타고 내려오는 모습이 담겼다.

파리 루브르 박물관에서 대담한 절도 행각을 벌인 도둑들이 범행 직후 현장에서 달아나는 모습이 영상으로 포착됐다. X(엑스)

카메라에 담긴 도둑 두 명 중 한 명은 노란색 형광 조끼를 덧입은 채였고, 다른 한 명은 오토바이 헬멧을 쓴 채로 사다리차의 리프트를 타고서 함께 루브르 박물관의 아폴론 갤러리 쪽 2층에서 내려오는 모습이 잡혔다. 도둑들이 유유히 사다리차를 타고 내려오는 동안 파리 센강의 강변도로에는 차들이 지나가고, 센강변을 평화롭게 산책하는 사람도 보인다. 이들이 범행한 시간은 지난 19일 오전 9시 30분 전후로 교통량이 많은 출근 시간대였다.

이 영상에는 루브르 박물관 경비원으로 추정되는 남자들의 목소리와 경비원들이 무전으로 교신하는 것으로 보이는 음성도 담겼다. 한 경비원은 무전으로 "그들이 스쿠터를 타고 있다. 곧 달아난다. 달아난다"고 말했고, 영상을 스마트폰으로 촬영한 것으로 보이는 남자는 "젠장!"이라면서 "그들이 곧 곧 달아난다!"고 다급하게 외친다. "경찰!"이라며 빨리 오지 않는 경찰을 애타게 찾기도 했다.

르파리지앵은 이 영상이 실제 상황을 촬영한 것임을 확인했다면서도, 어디서 누가 촬영했는지에 대해선 확실하게 말할 수 없다고 했다. 다만 촬영된 위치와 상황으로 미뤄 루브르 박물관 인근의 다른 건물에서 스마트폰으로 찍힌 것으로 추정된다고 전해졌다. 르파리지앵은 무엇보다 충격적인 사실은 두 범인이 매우 침착해 보인다는 것"이라면서, 범인들은 사다리차로 지상에 내려온 뒤 이 차량에 불을 지르려 했지만 실패했다고 전했다.





도둑들이 유유히 사다리차를 타고 내려오는 동안 파리 센강의 강변도로에는 차들이 지나가고, 센강변을 평화롭게 산책하는 사람도 보인다. X(엑스)

앞서 이들 4인조로 구성된 이들 절도단은 지난 19일 아침 센강변 쪽 루브르 박물관 외부에 사다리차를 세워두고 2층에 있는 아폴론 갤러리에 침입해 왕실 보물 8점을 훔쳐 달아났다. 창문을 부수고 내부로 침입한 이들은 두 개의 고성능 보안 유리 진열장을 깨고서 과거 프랑스 왕실이 소유했던 보석들을 훔쳤다. 범행에 걸린 시간은 불과 7분으로, 도난품의 가치는 약 1400억원으로 추정된다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

