성동구, 필수노동자 3500명에 인플루엔자 무료 접종

서울 자치구 중 유일, 11월 30일까지 시행

서울 성동구(구청장 정원오)는 대민 접촉이 잦은 필수노동자의 건강을 보호하기 위해 올 11월 30일까지 인플루엔자(독감) 예방접종을 무료로 지원한다.

성동구는 필수노동자 3500명에게 인플루엔자 예방접종을 무료로 지원한다. 사진은 예방접종하고 있는 모습. 성동구 제공.

성동구는 2020년 코로나19 확산 당시 전국 최초로 ‘필수노동자’를 정의하고, 감염 위험 속에서도 대면 업무를 수행하며 사회 기능을 유지하는 노동자를 위한 보호·지원 정책을 선제적으로 추진해 왔다.

특히 필수노동자 인플루엔자 예방접종 사업은 서울시 자치구 중 성동구가 유일하게 시행 중인 정책으로, 2020년부터 지난 5년간 약 1만명의 필수노동자가 무료 예방접종 혜택을 받았다.

이번 예방접종은 지난 22일부터 11월 30일까지 진행되며, 필수노동자와 함께 기초의료급여수급권자 등 감염 취약계층도 지원 대상에 포함된다. 필수노동자에는 보육기관·사회복지시설·아동복지시설 종사자를 비롯해 대중교통 운수 종사자, 공동주택 관리원, 미화원 등 관내 약 3500명이 해당된다.

무료 예방접종은 성동구 내 위탁의료기관 73곳에서 받을 수 있으며, 의료기관 현황은 성동구 보건소 누리집에서 확인 가능하다. 접종 대상자는 신분증을 지참해 대상자 여부를 확인받은 후 접종받을 수 있다.

한편 성동구는 필수노동자 외에도 감염 취약계층을 대상으로 무료 인플루엔자 예방접종을 병행하고 있다. 생후 6개월 이상 13세 이하 아동과 임신부는 내년 4월 30일까지, 65세 이상 어르신은 10월 22일부터 지정의료기관에서 접종받을 수 있다.





정원오 성동구청장은 “갑작스러운 재난에도 사회 기능이 안정적으로 유지될 수 있도록 헌신하는 필수노동자의 건강과 안전을 위해 인플루엔자 예방접종을 지속적으로 지원하고 있다”며 “앞으로도 필수노동자의 처우 개선과 고용 안정에 실질적 도움이 될 수 있는 정책을 이어가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

