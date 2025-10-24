[2025국감]농협은행 캄보디아 송금 3배 급증…범죄 통로 우려

어기구 의원 "농협은행 보이스피싱 방지 허술"

농협은행을 통해 캄보디아로 향하는 해외송금이 4년간 급증한 것으로 나타났다. 이에 전화금융사기(보이스피싱) 및 조직범죄 자금 유출 통로로 악용될 가능성이 제기된다.

24일 국회 농림축산식품해양수산위원장인 어기구 더불어민주당 의원이 농협은행으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 캄보디아 조직범죄가 본격화한 2021년부터 지난해까지 농협은행을 거쳐 캄보디아로 송금된 연간 금액은 약 3배로 늘었다. 연간 송금액은 2021년 368억원에서 2022년 459억원, 2023년 942억원, 2024년 1038억원으로 급증했다. 올해 9월 기준 송금액도 이미 798억원이다.

2021년부터 올해 9월까지 농협은행을 통해 총 2만1981건, 금액으로는 3605억원(2억5172만달러)이 송금됐다. 한국인 송금액은 3160억원(2억2045만달러)으로 전체의 88%를 차지했다. 특히 2023년부터 올해 9월 사이 농협은행을 통해 캄보디아로 송금된 계좌 중 지급정지 된 사례는 31건으로 확인됐다. 이를 두고 한국인을 대상으로 한 납치 및 협박형 보이스피싱 송금인지 점검해봐야 한다고 어 의원은 지적했다.

어기구 더불어민주당 의원. 어기구 의원실

AD

농협은행은 2020년부터 올해 8월까지 금융사기 방지시스템 구축과 센터 운영에 54억원을 투입했지만 실효성은 낮았다. 이 기간 보이스피싱 피해 건수는 8807건, 피해액은 1366억원이었으나 환급금은 217억원(환급률 15.9%)에 불과했다.

한편 농협은행은 부적절한 논란에 휩싸인 캄보디아 단체를 후원하기도 했다. 농협은행은 2022년부터 지난해까지 캄보디아 현지 단체 AFESIP(위기의 여성들을 위한 행동)에 3만7000달러(약 5000만원)를 기부했다. 이 단체는 2014년 창립자 '소말리 맘'이 성착취 피해자에게 허위 증언을 시킨 사실이 드러나 미국 내 비영리 기구가 폐쇄됐으며 미 대사관은 해당 단체의 자금 운용과 서비스에 문제가 있다고 지적했다. 논란에도 불구하고 소말리 맘은 현재 대표직을 유지하고 있다.





AD

어 의원은 "캄보디아를 중심으로 납치·협박형 보이스피싱이 확산하고 있지만, 농협은행의 금융사기 방지 시스템은 여전히 허술하다"며 "캄보디아 송금이 범죄자금 통로로 악용될 우려가 큰 만큼 해외계좌 실명확인과 이상거래 탐지체계를 전면 재점검하고 현지 사업과 기부금 운용을 투명하게 관리해야 한다"고 강조했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>