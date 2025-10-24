뉴질랜드, 내년 아시아 태평양 아마추어선수권 유치

2017년 이후 9년 만에 대회 개최
우승자 마스터스, 디 오픈 출전권
아시아 태평양 아마추어선수권대회(AAC)가 2026년에는 뉴질랜드에서 개최된다.
AAC 조직위원회는 24일 "17회째를 맞는 2026년 대회는 10월 29일부터 11월 1일까지 나흘간 뉴질랜드 토마라타의 테아라이 링크스 코스(파72)에서 열린다"고 발표했다.
뉴질랜드에서 이 대회가 펼쳐지는 것은 2017년 로열 웰링턴 골프클럽 이후 9년 만이다. 마크 다본 R&A 최고경영자는 "AAC가 다시 뉴질랜드를 찾아간다. 처음으로 테아라이 링크스 코스에서 열리게 돼 더욱 뜻깊다"고 말했다.
이 대회는 마스터스 토너먼트와 R&A, 아시아 태평양 골프연맹이 공동으로 개최한다. 아시아 태평양 연맹 소속 43개국 남자 아마추어 선수들이 등판한다. 우승자에게 다음 해 메이저 대회 마스터스와 디 오픈 출전 자격을 준다.
2010년과 2011년 마쓰야마 히데키(일본)가 우승했고, 미국프로골프(PGA) 투어에서 2승을 올린 캐머런 데이비스(호주)는 2015년 이 대회에서 공동 2위에 올랐다.
노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
