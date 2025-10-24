뉴질랜드, 내년 아시아 태평양 아마추어선수권 유치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2017년 이후 9년 만에 대회 개최

우승자 마스터스, 디 오픈 출전권

아시아 태평양 아마추어선수권대회(AAC)가 2026년에는 뉴질랜드에서 개최된다.

AAC 조직위원회는 24일 "17회째를 맞는 2026년 대회는 10월 29일부터 11월 1일까지 나흘간 뉴질랜드 토마라타의 테아라이 링크스 코스(파72)에서 열린다"고 발표했다.

뉴질랜드가 2026년 아시아 태평양 아마추어선수권대회를 유치했다. ACC 조직위 제공

뉴질랜드에서 이 대회가 펼쳐지는 것은 2017년 로열 웰링턴 골프클럽 이후 9년 만이다. 마크 다본 R&A 최고경영자는 "AAC가 다시 뉴질랜드를 찾아간다. 처음으로 테아라이 링크스 코스에서 열리게 돼 더욱 뜻깊다"고 말했다.

이 대회는 마스터스 토너먼트와 R&A, 아시아 태평양 골프연맹이 공동으로 개최한다. 아시아 태평양 연맹 소속 43개국 남자 아마추어 선수들이 등판한다. 우승자에게 다음 해 메이저 대회 마스터스와 디 오픈 출전 자격을 준다.





2010년과 2011년 마쓰야마 히데키(일본)가 우승했고, 미국프로골프(PGA) 투어에서 2승을 올린 캐머런 데이비스(호주)는 2015년 이 대회에서 공동 2위에 올랐다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

