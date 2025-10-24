법무법인 태평양, 60명 포진 수출입규제대응센터 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제분쟁, 형사 등 전문가 60명 포진

법무법인(유한) 태평양 수출입규제대응센터. (앞줄 왼쪽부터 반시계 방향으로) 최병일 고문, 권소담 변호사, 최다미 변호사, 김소담 변호사, 황호성 센터장(전문위원), 김지이나 변호사, 김보찬 외국변호사, 이경근 고문, 김종윤 전문위원, 정경화 변호사, 설재영 변호사, 유재규 변호사, 이종현 전문위원, 제레미 에버렛 외국회계사, 설광윤 변호사, 오창현 고문, 임대승 전문위원, 주성준 변호사, 조민경 외국변호사, 박윤정 외국변호사

법무법인(유한) 태평양(BKL)이 수출통제 전문가인 황호성 전문위원을 영입하고 '수출입규제대응센터(센터장: 황호성)'를 출범했다.

태평양 수출규제대응센터는 전략물자·수출통제(美EAR, ITAR 등)·국가핵심기술(NCT)·국가첨단전략기술(NHT)·방산·관세·통관·국제조세·국제분쟁·형사 등 분야의 전문가 60여 명으로 구성됐다. 센터는 ▲전략물자 관리 및 국제 수출 통제 ▲국가핵심기술, 국가첨단전략기술 ▲국가안보심의 및 투자심사 ▲관세청 수사 및 조사 대응 ▲외환거래 및 대외투자 관리 ▲국제 분쟁 및 조사 대응 등에 대한 최고 수준의 맞춤형 법률 자문을 제공할 예정이다.





태평양 수출입규제대응센터 황호성 센터장은 "급변하는 국제정세 속에서 우리 기업은 전략적 대응과 철저한 리스크 관리를 요구받고 있다"며 "태평양 수출입규제대응센터는 기업들이 직면한 수출입 관련 각종 규제를 진단하는 수준을 넘어서, 이에 대응하기 위한 성공적인 전략을 고민하는 종합 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.





구채은 기자 faktum@asiae.co.kr

