뉴작, 2025 APEC CEO 서밋 참가… K-콘텐츠 XR 기술력 세계에 알린다

[헤드셋 없이 즐기는 차세대 XR 보드게임 SPORTRACK(스포트랙)]

실감형 XR 콘텐츠 전문기업 뉴작(NEWJAK)은 오는 28일부터 31일까지 경북 경주에서 열리는 '2025 APEC CEO 서밋' 체험 기업으로 공식 초청받아, CES 2025 혁신상 2관왕을 차지한 △X-Runner와 그 후속작 △SPORTRACK 등 자사의 핵심 XR 체험 콘텐츠를 선보인다고 밝혔다.

대한상공회의소가 주관하는 APEC CEO 서밋 코리아는 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 주요 부대행사로, 뉴작은 이 자리에서 한국 XR 기술의 혁신성과 경쟁력을 대표하는 기업으로서 글로벌 리더들에게 자사의 첨단 XR 체험형 콘텐츠를 선보일 예정이다.

개막일인 28일 경주 화랑마을어울마당에서 열리는 '환영 만찬' 행사에서는 온몸으로 뛰며 즐기는 XR 스포츠 게임 'X-Runner'와 XR 리듬 게임 'Color Match' 등을 직접 체험할 수 있다. 또한 28일부터 31일까지 경주엑스포대공원 내 옥외특별관에서 열리는 'K-Tech Showcase'에서는 X-Runner의 후속작 'SPORTRACK(스포트랙)'과 터치형 'Color Match' 키오스크 버전을 만나볼 수 있다.

뉴작의 정해현 대표는 "세계 각국의 정상과 글로벌 리더들이 한자리에 모인 자리에서 뉴작의 기술과 비전을 직접 체험할 수 있게 되어 뜻깊다"며 "앞으로도 누구나 쉽게 몰입할 수 있는 실감형 XR 경험을 통해 한국의 기술이 세계 무대에서 새로운 가치를 만들어가도록 하겠다"고 밝혔다.





뉴작은 이번 APEC CEO 서밋을 통해 '헤드셋 없는 XR'이라는 새로운 패러다임을 선보이며, 한국 XR 산업의 혁신성을 세계에 알릴 계획이다. 또한 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES 2025에서 X-Runer로 혁신상 2관왕을 차지한 데 이어, CES 2026에서도 2년 연속 혁신상 수상을 기대하며 글로벌 무대에서 기술력을 다시 한번 입증할 예정이다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

